Marsala 2026: sabato l'inaugurazione del comitato della lista “Movimento Cinquestelle e Avanti Marsala PSI”

08/05/2026 00:00:00

Sabato 9 maggio, alle ore 18, sarà inaugurato a Marsala il Comitato Elettorale della lista “Movimento Cinquestelle e Avanti Marsala PSI”, alla presenza della candidata sindaca Andreana Patti. Nel corso dell’iniziativa saranno presentati anche i candidati al Consiglio comunale in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

L’appuntamento si terrà nei locali della lista, in via XI Maggio 127. Successivamente, l’evento proseguirà nella vicina Piazza Matteotti, a Porta Mazara, per consentire una più ampia partecipazione del pubblico e gli interventi degli ospiti politici.

Alla manifestazione prenderanno parte numerosi esponenti regionali e nazionali del Movimento Cinquestelle e del PSI. Confermata la presenza del vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e coordinatore regionale del M5S in Sicilia, Nuccio Di Paola, del segretario regionale del PSI Nino Oddo e della deputata regionale Cristina Ciminnisi.

Saranno inoltre presenti i senatori del Movimento Cinquestelle Pietro Lorefice, Dolores Bevilacqua e Ketty Damante, i deputati regionali Luigi Sunseri, Ida Carmina, Roberta Schillaci e Daniela Morfino, il segretario provinciale del PSI Salvatore Galluffo e il professor Luigi Sciacca, già sindaco di Marsala.



