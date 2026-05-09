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» Dalla Regione
09/05/2026 22:00:00

Sicilia. Dalla Regione fondi per l’assistenza agli studenti e per le aree artigianali. Ecco dove nel Trapanese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-05-2026/1778334201-0-aree-artigianali-51-milioni-ai-comuni-per-la-riqualificazione-ecco-dove-nel-trapanese.jpg

 La Regione Siciliana investe quasi 51 milioni di euro per la riqualificazione delle aree artigianali dell’Isola. È stata pubblicata la graduatoria dell’avviso promosso dall’assessorato regionale delle Attività produttive e destinato ai Comuni siciliani per interventi di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture produttive.


 

«È un investimento strategico per il futuro economico della Sicilia. Le aree artigianali – dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo – sono un motore di sviluppo per i territori e rappresentano un presidio fondamentale per migliaia di imprese e lavoratori. Dopo anni di attese, stiamo dando risposte concrete ai Comuni e agli operatori economici. È già in corso, inoltre, una rimodulazione di fondi disponibili che permetteranno di aumentare la dotazione finanziaria a 75 milioni consentendo in questo modo di ampliare significativamente il numero dei progetti finanziabili, con l’obiettivo di sostenere tutti i progetti ritenuti ammissibili».


 

Gli interventi riguarderanno opere di urbanizzazione, manutenzione straordinaria, viabilità interna, illuminazione pubblica, reti idriche e fognarie, efficientamento energetico e servizi a supporto delle attività produttive.

Per la provincia di Trapani ci sono le aree artigianali di Castelvetrano, Trapani, Custonaci e Partanna.
 

«Abbiamo approvato la graduatoria in tempi molto veloci basata su criteri di selezione chiari e trasparenti – aggiunge Tamajo – ma soprattutto abbiamo lavorato per aumentare la disponibilità economica e dare la possibilità a più territori di accedere ai finanziamenti. Il nostro obiettivo è finanziare tutte le proposte ammissibili e accompagnare concretamente la crescita del tessuto produttivo siciliano. Sostenere le imprese significa sostenere il lavoro e il futuro della Sicilia. Vogliamo aree produttive moderne, efficienti e competitive, capaci di offrire servizi adeguati e favorire lo sviluppo economico dei territori».


 

La graduatoria è disponibile a questo link

 

Politiche sociali, dalla Regione 12 milioni di euro per l’assistenza agli studenti delle scuole superiori


 

Quasi 12 milioni di euro per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità fisiche o sensoriali delle scuole superiori di secondo grado della Sicilia. L'assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha impegnato e liquidato 11.803.116 euro in favore delle Città metropolitane e dei Liberi consorzi comunali dell’Isola, nell’ambito del “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità” per l’annualità 2025.


 

«Con questo provvedimento – dice l’assessore Nuccia Albano – garantiamo la continuità e il rafforzamento di un servizio essenziale per il diritto allo studio e per la piena inclusione degli studenti con disabilità. Si tratta di un intervento concreto che consente agli enti locali di programmare e potenziare i servizi di assistenza specialistica nelle scuole superiori, assicurando supporto qualificato agli alunni e alle loro famiglie».


 

Il finanziamento, erogato attraverso il dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali, integra le risorse già destinate agli enti territoriali e sarà ripartito in base al numero di studenti con disabilità fisiche o sensoriali assistiti nell’anno scolastico 2024/2025, pari complessivamente a 8.803 alunni.  


 

«L’inclusione scolastica – aggiunge l’assessore – è una priorità dell’azione del governo Schifani. Investire sull’autonomia e sulla comunicazione significa offrire pari opportunità, sostenere i percorsi educativi degli studenti più fragili e costruire una scuola sempre più accessibile e inclusiva».



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