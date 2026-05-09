Fibromialgia, a Trapani esperti a confronto sulla "malattia invisibile"

09/05/2026 02:00:00

La fibromialgia continua a essere una delle patologie croniche più difficili da riconoscere e trattare. Colpisce soprattutto le donne, provoca dolori diffusi, stanchezza cronica, disturbi del sonno e problemi cognitivi, ma spesso non lascia tracce negli esami clinici. In Sicilia, secondo le stime, potrebbero essere circa 90 mila le persone affette.

Se ne parlerà, oggi, sabato 9 maggio, al Museo San Rocco di Trapani durante il convegno “Fibromialgia: un dolore da non crederci”, organizzato dall’Ordine dei Fisioterapisti di Palermo e Trapani insieme alla sezione siciliana di Aifi, in vista della Giornata Mondiale della Fibromialgia del 12 maggio.

L’incontro riunirà medici di medicina generale, neurologi, terapisti del dolore, psicologi, fisioterapisti e associazioni di pazienti. Al centro del confronto ci saranno soprattutto gli approcci non farmacologici e i percorsi riabilitativi per migliorare la qualità della vita delle persone che convivono con la sindrome.

La giornata inizierà con la testimonianza diretta di una paziente e proseguirà con gli interventi degli specialisti sulla gestione clinica della fibromialgia, sulle nuove strategie terapeutiche e sul ruolo della fisioterapia, compresa quella del pavimento pelvico, spesso poco considerata nei percorsi di cura.

Nel pomeriggio spazio anche agli aspetti psicologici e relazionali della malattia, con un focus sulle conseguenze nelle relazioni familiari e di coppia. Prevista infine una tavola rotonda conclusiva tra professionisti sanitari e associazioni.

“Nonostante la Regione Siciliana abbia avviato la piattaforma Fibrocare e sia stato presentato un disegno di legge all’Ars, la fibromialgia attende ancora un pieno riconoscimento nei Lea”, afferma Rosario Fiolo, presidente dell’Ordine dei Fisioterapisti di Palermo e Trapani. “Le nuove Case della Comunità devono diventare strutture realmente capaci di rispondere ai bisogni delle persone con cronicità”.

Per Laura Genco, vicepresidente dell’Ordine, “la fisioterapia oggi può dare contributi concreti nella gestione della fibromialgia, superando la vecchia separazione tra mente e corpo e puntando su una visione più integrata della persona”.



