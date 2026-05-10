"A scuola contro la mafia": il viaggio di Giacomo Di Girolamo fa tappa stasera a Marsala
Dalla Sardegna alla Calabria, dalla Lombardia al Piemonte, per approdare finalmente a casa. Continua il viaggio di "A scuola contro la mafia" (Glifo Edizioni), il libro di Giacomo Di Girolamo, peraltro direttore di Tp24, che sta trasformando le scuole d’Italia in veri e propri laboratori di cittadinanza attiva.
Stasera, domenica 10 maggio, l’appuntamento è a Marsala, alle ore 18:30, nella cornice di Piazza Mameli (Porta Garibaldi). L'incontro, inserito nel programma del festival editoriale "Lo sbarco dei Libri", vedrà l'autore dialogare con l'avvocato Giacomo Frazzitta.
Unire i puntini: la lezione dei bambini
L'evento arriva dopo settimane intense che hanno visto Di Girolamo impegnato in un tour tra le scuole di tutta Italia.
Non sono stati incontri formali, ma dialoghi serrati dove i più piccoli hanno dimostrato una maturità sorprendente, interrogando l'autore su temi complessi come l'omertà, il coraggio e la responsabilità. "Ho detto loro che la lotta alla mafia non è una delega agli eroi, ma un esercizio quotidiano di curiosità e studio", ha commentato Di Girolamo.
La "scuola" come presidio
Il messaggio che sta attraversando l'Italia è chiaro: lo studio è libertà. In un momento in cui i linguaggi della criminalità tentano di infiltrarsi anche nei canali digitali, il libro invita i ragazzi a non essere spettatori passivi, ma a diventare "portatori di parole" capaci di accendere la luce dove qualcuno preferirebbe il buio.
L'incontro di stasera a Porta Garibaldi sarà l'occasione per riflettere su come questi temi si declinino nel nostro territorio. In una città che vive tra la bellezza del mare e le sfide quotidiane della legalità, parlare di "A scuola contro la mafia" significa, ancora una volta, provare a unire i puntini per costruire una coscienza civica collettiva.
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