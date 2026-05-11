 Il marsalese Carmelo Parisi osservatore arbitrale in Serie A per Lazio-Inter

11/05/2026 12:36:00

Prestigioso incarico in Serie A per Carmelo Parisi, imprenditore marsalese e attuale vicepresidente della sezione AIA di Marsala.

Sabato 8 maggio 2026 Parisi ha svolto il ruolo di osservatore arbitrale nella gara Lazio-Inter, vinta dai nerazzurri per 3-0. Il suo compito è stato quello di valutare la prestazione dell’arbitro palermitano Rosario Abisso e degli assistenti, compilando la relazione tecnica sull’operato degli ufficiali di gara.

Per Parisi si tratta di un traguardo importante, raggiunto dopo anni di attività come osservatore in Serie D, Serie C e Serie B. Con questo incarico nella massima serie, entra nel gruppo degli osservatori arbitrali della sezione di Marsala che in passato hanno operato in Serie A, come Diego Montalto, Matteo Bernardone e Pietro Ingargiola.



