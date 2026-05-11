Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport
11/05/2026 12:36:00

 Il marsalese Carmelo Parisi osservatore arbitrale in Serie A per Lazio-Inter

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/il-marsalese-carmelo-parisi-osservatore-arbitrale-in-serie-a-per-lazio-inter-450.jpg

Prestigioso incarico in Serie A per Carmelo Parisi, imprenditore marsalese e attuale vicepresidente della sezione AIA di Marsala.

 

Sabato 8 maggio 2026 Parisi ha svolto il ruolo di osservatore arbitrale nella gara Lazio-Inter, vinta dai nerazzurri per 3-0. Il suo compito è stato quello di valutare la prestazione dell’arbitro palermitano Rosario Abisso e degli assistenti, compilando la relazione tecnica sull’operato degli ufficiali di gara.

 

Per Parisi si tratta di un traguardo importante, raggiunto dopo anni di attività come osservatore in Serie D, Serie C e Serie B. Con questo incarico nella massima serie, entra nel gruppo degli osservatori arbitrali della sezione di Marsala che in passato hanno operato in Serie A, come Diego Montalto, Matteo Bernardone e Pietro Ingargiola.



Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana