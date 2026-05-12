Ad Alcamo un nuovo spazio dedicato ai cani da soccorso dei Vigili del Fuoco

12/05/2026 21:14:00

Ad Alcamo arriva un nuovo spazio dedicato ai cani da soccorso dei Vigili del Fuoco. Mercoledì 13 maggio, alle 10.30, sarà inaugurato e consegnato il nuovo campo di addestramento per unità cinofile realizzato dal Comune di Alcamo e destinato alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sicilia.

La struttura si trova in via Vitaliano Brancati, nel quartiere Maria Ausiliatrice, accanto al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alcamo. Un’area attrezzata che servirà per l’addestramento dei cani impegnati nelle operazioni di ricerca e soccorso, attività sempre più strategica nelle emergenze e nelle calamità.

La cerimonia inizierà con il taglio del nastro, seguito dall’alzabandiera e dall’esecuzione dell’Inno d’Italia a cura del coro dell’Istituto Comprensivo Montessori. Prevista anche la benedizione del Vescovo di Trapani, Monsignor Pietro Maria Fragnelli.

Interverranno il sindaco di Alcamo Domenico Surdi, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Sergio Inzerillo e il prefetto di Trapani Daniela Lupo.

A chiudere la mattinata sarà un saggio dimostrativo della sezione cinofila regionale dei Vigili del Fuoco, che mostrerà al pubblico le attività operative svolte dai cani da soccorso nel nuovo campo di addestramento. I presenti potranno inoltre visitare le diverse aree della struttura: il campo cinofilo, l’area ricerca e la palestra.

All’evento parteciperanno anche studenti dell’Istituto Comprensivo “Nino Navarra” e dell’ITET “Girolamo Caruso”, scuole che si trovano nelle vicinanze del quartiere interessato dal progetto di rigenerazione urbana finanziato con fondi PNRR.

Il nuovo campo, infatti, rientra nel programma “Urban Sunrise”, un piano da circa 5 milioni di euro destinato alla riqualificazione del quartiere Maria Ausiliatrice. Si tratta, spiegano dal Comune, della prima opera già completata e operativa nell’ambito del progetto.

«Siamo particolarmente orgogliosi di consegnare ai Vigili del Fuoco questa nuova area attrezzata per l’addestramento dei cani da soccorso», dichiara il sindaco Domenico Surdi. «La collaborazione con i Vigili del Fuoco rappresenta un importante valore aggiunto per il territorio e auspichiamo che questa struttura possa diventare anche luogo di iniziative aperte alla cittadinanza».

Determinante anche il lavoro del Comando dei Vigili del Fuoco di Trapani, che ha seguito tutte le fasi della realizzazione fornendo supporto tecnico e organizzativo, in raccordo con la Direzione Regionale VVF Sicilia. Durante la dimostrazione saranno presenti anche il responsabile regionale delle unità cinofile Antonino Bertucci e il capo nucleo regionale Giovanni Cirivello.



