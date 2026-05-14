Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza
14/05/2026 02:00:00

La Regione Siciliana sa davvero dove sono i terreni a uso civico?

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-05-2026/la-regione-siciliana-sa-davvero-dove-sono-i-terreni-a-uso-civico-450.jpg

Molti siciliani non sanno nemmeno che esistano. Altri, forse, preferiscono far finta di niente. Eppure i terreni a uso civico — i cosiddetti domini collettivi — rappresentano uno dei patrimoni pubblici più importanti e meno conosciuti d’Italia. Boschi, pascoli, terreni agricoli, aree montane e persino zone costiere appartenenti alle collettività locali e tutelati da precise norme nazionali. Ma la Regione Siciliana conosce davvero quanti siano e dove si trovino? La risposta, ad oggi, sembra essere negativa.

Secondo quanto denunciato dal Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG), in Sicilia manca ancora un quadro organico, aggiornato e facilmente consultabile dei terreni gravati da uso civico. Un vuoto conoscitivo che rischia di trasformarsi in un problema di trasparenza, legalità e tutela ambientale.

 

Un patrimonio enorme ma poco conosciuto

 

In tutta Italia le terre collettive occuperebbero tra il 7 e il 10% del territorio nazionale, per oltre 5 milioni di ettari. Si tratta di beni appartenenti alle comunità locali, destinati storicamente a pascolo, legnatico, agricoltura e altre attività collettive.

La normativa è molto chiara: i diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, imprescrittibili e non possono essere liberamente trasformati o ceduti.

Eppure, proprio la scarsa conoscenza della loro esatta ubicazione ha favorito negli anni occupazioni abusive, utilizzi impropri, speculazioni e perfino alienazioni illegittime.

In diverse regioni italiane — dalla Sardegna al Trentino — negli ultimi anni sono stati avviati censimenti pubblici e piattaforme digitali per rendere accessibili i dati. In Sicilia, invece, la situazione appare ancora frammentaria.

 

I dati siciliani si fermano al 1947

 

L’unico riferimento organico noto resta un dato storico dell’allora Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA), secondo cui nel 1947 in Sicilia risultavano circa 44.534 ettari di demani civici gestiti dai Comuni.

Da allora, però, non esiste un censimento regionale pubblico aggiornato.

Sul portale istituzionale della Regione Siciliana risultano disponibili soltanto:

  • un elenco dei Comuni non interessati da usi civici;
  • alcune cartografie limitate al territorio di Palermo;
  • documenti relativi a terreni già sdemanializzati.

Manca invece una banca dati regionale completa che consenta ai cittadini di conoscere:

  • estensione dei terreni civici;
  • localizzazione precisa;
  • eventuali occupazioni illegittime;
  • procedimenti di recupero;
  • trasferimenti o mutamenti di destinazione.

 

Le richieste rimaste senza risposta

 

Proprio per ottenere questi dati, il GrIG aveva inviato già nel novembre 2025 una richiesta di accesso civico alla Presidenza della Regione Siciliana e agli assessorati competenti.

Secondo quanto riferito dall’associazione, la Presidenza aveva trasmesso la richiesta all’Assessorato Territorio e Ambiente, ma senza alcun esito concreto.

“Silenzio”, denuncia il GrIG.

Per questo l’associazione ha presentato una nuova istanza l’11 maggio 2026, coinvolgendo:

  • Presidenza della Regione;
  • Dipartimento Ambiente;
  • Dipartimento Urbanistica;
  • Dipartimento Sviluppo Rurale;
  • uffici regionali competenti sugli usi civici.

L’obiettivo è ottenere finalmente un quadro chiaro sulla reale consistenza dei demani civici siciliani.

 

Un tema che riguarda ambiente e legalità

 

La questione non è soltanto burocratica.

I terreni a uso civico sono sottoposti anche a vincolo paesaggistico e ambientale e rappresentano un presidio importante contro consumo di suolo e speculazione.

In varie parti d’Italia casi di cattiva gestione hanno prodotto contenziosi e interventi giudiziari: terreni trasformati in parcheggi, discariche, aree industriali o sfruttati senza il rispetto dei diritti delle collettività locali.

Anche in Sicilia non sono mancati casi controversi, come quello del demanio civico di Troina, recuperato dopo occupazioni ritenute illegittime.

 

La richiesta di trasparenza

 

Secondo il GrIG, conoscere dove si trovano le terre collettive e come vengono gestite è una “fondamentale esigenza di trasparenza e legalità”.

Un patrimonio che appartiene alle comunità locali e che, proprio per questo, dovrebbe essere facilmente conoscibile e consultabile dai cittadini.

Perché senza mappe aggiornate, dati pubblici e controlli efficaci, il rischio è che una parte importante del patrimonio collettivo siciliano resti invisibile. E quindi più esposta ad abusi e trasformazioni irreversibili.

 

 

 

 

 

 

 









Native | 11/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-05-2026/1778508524-0-da-mazara-del-vallo-a-tuttofood-2026-poiatti-festeggia-80-anni-di-pasta-siciliana.jpg

Da Mazara del Vallo a TUTTOFOOD 2026: Poiatti festeggia 80 anni di pasta...

Native | 05/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-05-2026/1777972118-0-e-online-il-nuovo-sito-dello-studio-fotografico-giattino-di-marsala.jpg

È online il nuovo sito dello Studio Fotografico Giattino di Marsala

Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...