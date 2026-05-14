Ciclone Harry e frana Niscemi, al via le domande per le agevalazioni delle imprese 

Aperta la piattaforma di Irfis FinSicilia per le domande di accesso alle agevolazioni del Fondo Sicilia dedicate alle imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. La misura, promossa dalla Regione Siciliana attraverso il Fondo Sicilia, mette a disposizione 18 milioni di euro per sostenere la ripartenza delle attività economiche danneggiate.
Possono accedere ai contributi le micro, piccole e medie imprese siciliane – comprese quelle delle isole minori – che abbiano segnalato formalmente i danni ai Comuni o alla Protezione civile regionale. Sono incluse anche le aziende coinvolte dalla frana di Niscemi, anche fuori dalla zona rossa.
Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha dichiarato: «Superata la fase strettamente emergenziale, inizia la fase due: quella della ripartenza e della ricostruzione».
Ecco quali sono le agevolazioni
Le agevolazioni coprono fino al 100% dell’investimento ammissibile, per un massimo di 400 mila euro:
- 60% tramite finanziamento agevolato a tasso zero;
- 40% come contributo a fondo perduto.
Sono finanziabili interventi per:
- opere edili e ristrutturazioni;
- ripristino di macchinari;
- acquisto di arredi e attrezzature produttive;
- spese necessarie alla ripresa dell’attività.
I finanziamenti potranno durare fino a 15 anni, con un preammortamento massimo di 3 anni. Le agevolazioni saranno concesse nel rispetto della normativa europea “de minimis” prevista dal regolamento Ue 2023/2831.
Per presentare domanda occorrono: una perizia asseverata di un tecnico abilitato sui danni subiti e sul nesso con l’evento calamitoso;
- una perizia economico-finanziaria asseverata da commercialista, revisore o esperto contabile.
Tra le novità introdotte dopo il confronto con le associazioni produttive: riconoscimento delle spese tecniche fino al 4% dell’investimento; iter istruttorio semplificato;
- maggiore flessibilità nei Sal; possibilità di rendicontazione finale unica per interventi già conclusi; ammissibilità delle spese sostenute dopo gli eventi calamitosi anche prima della domanda. Le informazioni operative e l’accesso alla piattaforma sono disponibili sul sito ufficiale di Irfis FinSicilia.