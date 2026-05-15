RMC 101 vola ancora: 127mila ascoltatori e una radio che continua a battere col cuore della Sicilia

15/05/2026 06:00:00

C’è un dato che racconta più di tanti slogan, più di qualsiasi campagna pubblicitaria, più perfino delle classifiche social. Ed è quello che arriva dagli ascoltatori. Dalle persone vere. Da chi ogni mattina accende la radio in macchina, in negozio, in ufficio, a casa. Da chi sceglie una voce familiare mentre attraversa una giornata normale.

E allora il nuovo risultato di RMC 101 ha il sapore delle cose costruite nel tempo, senza scorciatoie.

Secondo i nuovi dati Audiradio 2026, riferiti al semestre mobile tra il 14 ottobre 2025 e il 13 aprile 2026, l’emittente marsalese raggiunge quota 127mila ascoltatori settimanali. Un risultato che segna un’ulteriore crescita rispetto ai 109mila della precedente rilevazione. E che diventa ancora più significativo se si guarda indietro di appena un anno: nel primo semestre 2025 gli ascoltatori erano 94mila.

In meno di dodici mesi, dunque, oltre 33mila persone in più hanno scelto di ascoltare RMC 101.

Il dato del giorno medio si attesta a 29mila ascoltatori, mentre il quarto d’ora medio — l’AQH, cioè il numero di persone sintonizzate contemporaneamente in una determinata fascia oraria — è di mille ascoltatori tra le 6 e la mezzanotte.

Ma i numeri, da soli, non bastano a spiegare fino in fondo cosa rappresenti oggi RMC 101 nella Sicilia occidentale.

Perché RMC 101 non è soltanto una radio. È una compagnia quotidiana. È la voce che racconta il territorio mentre il territorio accade. È l’informazione locale che entra nelle case quasi in tempo reale. È la musica che accompagna i viaggi sulla Trapani-Marsala alle sette del mattino. È la diretta streaming di “Buongiorno24”. È il filo invisibile che tiene insieme città, paesi, storie, persone.

In un mercato radiofonico siciliano estremamente competitivo — decine di emittenti che si contendono l’attenzione di circa 2,6 milioni di ascoltatori radio — superare stabilmente la soglia dei 100mila ascoltatori settimanali non è un dettaglio. Soprattutto per una radio profondamente radicata in una provincia periferica rispetto ai grandi centri editoriali italiani.

È un risultato che parla di identità.

Nata nel 1976, RMC 101 si avvicina ormai al traguardo dei cinquant’anni di attività. Mezzo secolo attraversando epoche, tecnologie, trasformazioni del linguaggio e del modo di comunicare. Dalle antenne pionieristiche delle radio libere fino allo streaming, ai social, alla radiovisione.

Sempre restando sé stessa.

“Questi numeri ci emozionano e ci responsabilizzano ancora di più – commenta Mario Bornice, amministratore unico –. Dietro ogni ascoltatore c’è una persona che ci sceglie, magari ogni giorno, e questa per noi è la cosa più importante. RMC 101 continua a crescere perché non ha mai smesso di essere una radio vera, profondamente legata al territorio e capace di evolversi senza perdere la propria identità. Voglio ringraziare tutta la squadra, dagli speaker ai giornalisti, dai tecnici ai collaboratori, ma soprattutto gli ascoltatori che da quasi cinquant’anni ci fanno entrare nelle loro vite”.

Ed è forse questo il dato più bello dentro i dati Audiradio: la dimostrazione che, anche nel 2026, l’informazione e l’intrattenimento locali hanno ancora un valore enorme quando vengono fatti con continuità, passione e autenticità.

Per il gruppo editoriale di Tp24 e RMC 101 questo risultato rappresenta molto più di una semplice crescita statistica. È una conferma importante del lavoro quotidiano portato avanti da giornalisti, speaker, tecnici, collaboratori e redazione. Ma soprattutto è un segnale forte di fiducia da parte del pubblico.

Perché ogni ascoltatore, in fondo, è una scelta.

E 127mila volte grazie non è soltanto una formula. È il modo più sincero per raccontare questo momento.



