Tennis in carrozzina, la marsalese Beatrice Draghici campionessa Itf Juniores a Prato

15/05/2026 11:33:00

La marsalese Beatrice Draghici continua a far parlare di sé nel panorama del tennis in carrozzina internazionale. La 17enne atleta del Nuovo Circolo Tennis Marsala Sportabilia ha conquistato il torneo Itf juniores wheelchair disputato a Prato, centrando un successo che la proietta a un passo dalla top 10 del ranking mondiale under 18.

Un trionfo costruito con determinazione, grinta e grande carattere, qualità che da sempre contraddistinguono la giovane tennista allenata dal maestro Francesco Gerardi, fiduciario regionale Fitp per il settore tennis in carrozzina.

Nel torneo toscano, Beatrice Draghici ha superato in due set Maria Grazia Colella e successivamente, al termine di una battaglia durata oltre tre ore, la britannica Ellen Tribley in tre combattutissimi parziali. Una vittoria dal peso ancora più importante se si considera il difficile percorso affrontato dall’atleta marsalese negli ultimi anni.

Dopo uno stop di circa due anni causato da un serio problema di salute — con l’ultimo torneo disputato nel luglio 2023 e il rientro avvenuto soltanto nel maggio 2025 — “Bea” è riuscita a tornare ai massimi livelli in pochissimo tempo. Prima della vittoria di Prato era già arrivata la finale conquistata a Firenze, risultati che le hanno consentito di salire fino all’undicesimo posto del ranking mondiale juniores wheelchair.

Grande soddisfazione anche per il coach Francesco Gerardi, presente accanto alla sua atleta durante il torneo.

“Beatrice è stata favolosa — racconta il maestro marsalese — mi ha emozionato per come è riuscita a vincere la partita decisiva contro la britannica, lottando su ogni punto nonostante una lieve contrattura sotto la scapola destra che le aveva limitato gli allenamenti nei giorni precedenti”.

Gerardi segue da anni la crescita sportiva della giovane atleta marsalese, che compirà 18 anni il prossimo giugno. Insieme al messinese Andrea Roccamo, Beatrice rappresenta oggi uno dei volti più importanti del tennis in carrozzina siciliano a livello nazionale ed europeo.

“Quest’anno abbiamo lavorato soprattutto sull’aspetto mentale e sulla fiducia nei propri mezzi — spiega ancora Gerardi —. La vittoria di Prato dimostra che il percorso intrapreso è quello giusto”.

Accanto al lavoro tecnico, fondamentale anche il supporto atletico di Marcella Licari, entrata nello staff del circolo marsalese dallo scorso settembre.

Adesso lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti del circuito Itf under 18, con tappe previste ad Avezzano, Siena e Palermo, senza escludere alcuni tornei internazionali all’estero.

Il successo di Beatrice Draghici conferma inoltre la crescita del movimento siciliano del tennis in carrozzina, sostenuto negli anni dalla Fitp Sicilia attraverso il lavoro dei consiglieri regionali Gaetano Alfano e Anna Nosotti insieme ai fiduciari regionali.

“Atleti come Beatrice e Andrea ci rendono orgogliosi — conclude Gerardi —. Il loro entusiasmo trascina tutto il movimento e rappresenta uno stimolo importante per tanti giovani che si avvicinano a questa disciplina”.



