Concerti, mostre, libri e borghi aperti: cosa fare questo fine settimana in provincia di Trapani

16/05/2026 06:00:00

Da Custonaci a Castellammare, da Marsala ad Alcamo: concerti, mostre, visite nei borghi e presentazioni di libri. Ecco una selezione di appuntamenti per sabato 16 e domenica 17 maggio.

Il fine settimana del 16 e 17 maggio porta una serie di appuntamenti sparsi per tutta la provincia di Trapani. Musica lirica, mostre d'arte, visite guidate nei borghi, presentazioni di libri e iniziative solidali: ecco cosa c'è in programma.

Trapani

Venerdì 16 maggio, ore 21 — Concorso Lirico Internazionale "Giuseppe Di Stefano". Nella Sala Grande del Complesso Monumentale San Domenico si tiene la finale della ventunesima edizione del concorso. I cantanti in gara si contendono i ruoli de "I Capuleti e i Montecchi" di Vincenzo Bellini, opera che andrà in scena il 21 e 23 luglio al Teatro Giuseppe Di Stefano nell'ambito della settantottesima stagione del Luglio Musicale Trapanese. Regia, scene e costumi di Massimo Pizzi Gasparon, direzione di Pietro Borgonovo. Ingresso libero.

Domenica 17 maggio, dalle 10 — Festa delle Famiglie. Il Chiostro di San Domenico ospita la tappa siciliana della Festa delle Famiglie, promossa dall'associazione Famiglie Arcobaleno in occasione della Giornata Internazionale contro l'omolesbobitransfobia (IDAHOBIT). In programma attività per bambini, momenti musicali e spazi di confronto con rappresentanti istituzionali e associativi. Ingresso libero.

Marsala

Sabato 16 maggio, dalle 16 — "Together" alle Cantine Fina per Marisa Leo. Alla terrazza delle Cantine Fina (via Bausa snc) l'associazione Marisa Leo Aps organizza "Together", evento di beneficenza per ricordare la giovane donna uccisa dall'ex compagno il 6 settembre 2023, in occasione del suo compleanno. In programma il laboratorio esperienziale "Corpi, relazioni, bambini" realizzato con il Circoletto Libreria Creativa, il live painting dell'artista Monica Cristaldi e, dalle 19, degustazione di vini offerta dalle produttrici dell'associazione Le Donne del Vino Sicilia — di cui Marisa era parte attiva — con musica dei Sing Heir e dj set serale. Le donazioni vengono devolute alle associazioni del territorio che assistono donne vittime di violenza.

Domenica 17 maggio, ore 18 — Gran finale della Stagione Beethoven al Teatro Sollima. Si chiude la prima parte della XXVI Stagione Concertistica dell'Accademia Beethoven. Sul palco il tenore Francesco La Spada e la soprano Laura Lo Re con l'orchestra da camera diretta dal maestro Miraglia. Un programma che attraversa generi e epoche: dalle arie napoletane — "Core 'ngrato", "Torna a Surriento", "'O surdato 'nnammurato" — a brani come "Con te partirò", "Nel blu dipinto di blu", "What a wonderful world" e "My way". La stagione è patrocinata dal Ministero della Cultura, dall'Assessorato Regionale Sport, Turismo e Spettacolo e dal Comune di Marsala.

Domenica 17 maggio, ore 18.30 — Arte e culture africane al Museo Lilibeo. Nella sala conferenze "Maria Luisa Famà", Salvatore Inguì — assistente sociale, docente universitario e referente provinciale di Libera — presenta la sua collezione di manufatti africani raccolti in vent'anni di viaggi umanitari nel continente. Un percorso tra oggetti e racconti per conoscere visioni del mondo spesso etichettate come "primitive" e che invece raccontano culture complesse e articolate. Introducono Anna Occhipinti, direttrice del Parco, e Violetta Isaia, presidente dell'associazione Amici del Parco archeologico di Marsala.

In corso — Personale di Nino Bilello all'ex chiesa di Sant'Antonio Abate. Nella sede dell'associazione Marsala Creativa (via XI Maggio 132/b) è aperta la mostra personale di pittura di Nino Bilello, artista concettuale marsalese che ha partecipato tra l'altro al Premio Cairo a Milano nel 2023 e 2024. Fino al 14 giugno, orario 10-13 e 16.30-19.30. Ingresso libero.

Custonaci e Calatafimi Segesta

Sabato 16 e domenica 17 maggio — Borghi dei Tesori Fest. Secondo weekend del festival della Fondazione Le Vie dei Tesori che apre i piccoli comuni dell'isola con visite guidate dai giovani delle comunità locali.

A Custonaci si entra in una casamatta della Seconda Guerra Mondiale, si scende nella Grotta della Clava con gli speleologi del Cirs, si visita una cava di marmo dismessa del Cerriolo e la Porta del Sole, monumento di archeoastronomia: un arco di pietra che segnava il passaggio delle stagioni.

A Calatafimi Segesta il percorso tocca un baglio di produzione del marsala dei Florio — con l'insegna del Leo Bibens ancora visibile — e il sito di Pianto Romano, dove il 15 maggio 1860 si scontrarono garibaldini e borbonici. L'Ossario fu progettato da Ernesto Basile. Domenica si cammina lungo la greenway dei Giardini del Kaggera fino al Museo Garibaldino e alla chiesa barocca del Santissimo Crocifisso.

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Castellammare del Golfo

Sabato 16 maggio, ore 18 — Mostra "Peppino Impastato – dalla lotta al depistaggio". Nella Sala Consiliare del Comune si inaugura la mostra di pittura di Pino Manzella dedicata a Peppino Impastato. Accanto ai dipinti, fotografie scattate dall'amico Salvatore Maltese: immagini che documentano la vita e l'impegno civile di Impastato. L'esposizione è presentata dal poeta e critico d'arte Aldo Gerbino e dallo storico Pino Dicevi. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione ASADIN e dall'Associazione Peppino Impastato, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune.

Paceco

In corso — "Dove porta il colore | Autismo in Arte" al Container Museum. In piazza Caduti di Nassiriya (via Mazzini 71) è visitabile fino al 22 maggio la mostra collettiva con dipinti, disegni e sculture dei ragazzi di Galleria Betania, laboratorio artistico della Fondazione Auxilium di Villa Betania a Valderice. L'esposizione è curata dall'associazione culturale Passepartout. Ingresso gratuito.

Alcamo

Domenica 17 maggio, ore 16.30 — Yoga in piazza Falcone Borsellino. Nell'ambito dell'Alcamo Book Festival 2026, lezione gratuita di yoga con rilassamento sonoro a cura di Fico d'India Yoga Studio. Aperta a tutti, anche principianti: basta portare telo e tappetino. Gli spazi sono accessibili e provvisti di rampe.

Domenica 17 maggio, ore 18 — Presentazione de "La Malarema". Sempre in piazza Falcone Borsellino, Alessia Castellini presenta il suo romanzo pubblicato da Piemme. L'incontro "Il bisso, il silenzio, la Sicilia" la vede in dialogo con Manuela Dara dell'Alcamo Book Festival e la psicologa Marilena Catanzaro (associazione A.P.R.E.) sui temi del libro: il rapporto con il mare e la memoria, la condizione femminile, il peso del silenzio imposto. Info: 339 1790352 — alcamobookfestival@gmail.com.



