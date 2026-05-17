Palermo-New York, United prolunga il volo diretto fino a dicembre

17/05/2026 17:00:00

La compagnia aerea United Airlines ha deciso di estendere fino al 17 dicembre il collegamento diretto tra l’aeroporto internazionale Aeroporto Falcone Borsellino e New York/Newark, superando così la tradizionale programmazione limitata alla stagione estiva.

La tratta Palermo–New York/Newark, inizialmente prevista fino al 27 ottobre, continuerà quindi anche nei mesi autunnali e invernali, segnando per la prima volta una continuità operativa verso gli Stati Uniti oltre il periodo estivo. Una scelta che rafforza il posizionamento internazionale dello scalo palermitano e apre nuove prospettive per il traffico aereo intercontinentale.

Soddisfazione da parte di Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap, che sottolinea il valore strategico dell’iniziativa.

“La scelta di United conferma che la Sicilia è attrattiva per i mercati globali e dimostra come il lavoro svolto sul potenziamento della connettività, della qualità dei servizi e della competitività dello scalo stia producendo risultati concreti”, ha dichiarato Battisti.

Secondo l’amministratore delegato di Gesap, il collegamento diretto con gli Stati Uniti rappresenta non solo un’opportunità per il turismo internazionale di qualità, ma anche uno strumento importante per favorire il turismo delle radici, attrarre investimenti e rafforzare le relazioni economiche e culturali tra la Sicilia e il Nord America.

Per la stagione estiva, a partire dal 22 maggio, il volo sarà operato tre volte a settimana — lunedì, giovedì e sabato — mentre durante la stagione invernale le frequenze previste saranno martedì, giovedì e domenica. I collegamenti verranno effettuati con aeromobili Boeing 764 e 763. Resta inoltre confermata anche la rotta verso New York JFK operata dalla compagnia italiana Neos, con due frequenze settimanali.



