Marsala 2026, il sottosegretario agli Esteri Dell'Utri: "Bisogna far decollare questa città"

18/05/2026 06:00:00

Ieri a Marsala Noi Moderati ha organizzato un evento a sostegno della candidata sindaco Giulia Adamo. La segretaria provinciale del partito, Maria Pia Castiglione, ha accolto il Sottosegretario agli Esteri, Massimo dell’Utri.

Castiglione: competitiva la lista di Noi Moderati

La lista parte da due uscenti, Walter Alagna e Ivan Gerardi, accanto a loro il medico Enzo De Vita. L’obiettivo non è solo fare una buona affermazione, ma vincere le elezioni per amministrare la città di Marsala, che ha bisogno-ha detto-di una guida solida e autorevole come Adamo. Un riferimento poi al senso dell’apparenza: “La politica è ideale e valore, non è “vado dove mi capita”. La politica deve dare affidabilità”.

Fici: “Il mio ringraziamento a Alagna. E’ rimasto accanto a me”

Accanto a Castiglione Nicola Fici, che assumerà la guida del partito a Marsala, ha sottolineato l’ex consigliere che “E’ l’ultima settimana che ci porta al voto. Dobbiamo convincere tutti del buon progetto di Giulia Adamo. Persona complicata ma persona vera. Che dice sempre ciò che pensa. La sua qualità umana è innegabile. Dobbiamo recuperare il gap che non ci consente di avere uno sviluppo omogeneo. Qui bisogna parlare di pug, di piano della riserva. Giulia ha dimostrato di sapere raggiungere obiettivi importanti, come l’apertura dell’aeroporto. E poi il porto. La gente è stanca ma la città per crescere deve ripartire dall’economia quindi anche il porto. Ci ritroviamo da 50 anni a parlare di porto ma c’è già un impegno dalla regione per il dragaggio e una prima somma, di 700 mila euro, perché Giulia Adamo si è mossa da cittadina indignata”. Fici ha tenuto a ringraziare Walter Alagna, perché in un momento difficile gli è rimasto accanto, diversamente da altri.

I tre candidati al consiglio

Per Ivan Gerardi lo spirito dell’ultima settimana deve essere quello dello sforzo di chi raggiunge tutti, casa per casa.

Più tagliente Walter Alagna: “Il ipeso specifico di ognuno di noi si misura nelle azioni che mettiamo in campo. Il progetto Nicola Fici l’ho difeso fino alla fine e non ho avuto scivolamenti o tentennamenti. Adamo non è il candidato delle parole ma dei fatti e della passione. Non sono per convincere ma per scegliere chi ha concretezza. La crescita del territorio in tutti gli aspetti, questo ci contraddistingue, non il cortile.

Noi siamo questi e ci mettiamo il petto e la faccia oltre alla competenza”.

Ha deciso di scendere in campo Enzo De Vita solo perché Giulia Adamo è candidata: “Il programma è concreto e lo sposo in pieno. Mi sono candidato volentieri. In politica ci vuole ascolto”.

Adamo: “Dell’Utri uno di noi. Abbiamo già progetti”

E’ soddisfatta della campagna elettorale finora portata avanti, sa che la sua principale competitor non è Massimo Grillo ma Andreana Patti: “Una candidata che ha messo insieme destra e sinistra”.

Poi l’apprezzamento per chi si è candidato ma non arriverà in consiglio comunale: “Non tutti possono entrare in consiglio comunale ma io non dimenticherò chi però si è speso. Faremo una assemblea dei non eletti e ci riuniremo una volta a mese, perché saranno protagonisti di questa amministrazione. Se non c’è un ritorno alla politica siamo veramente persi. E non si può fare politica l’ultimo mese, bisogna riorganizzare la vita della politica”.

Il Sottosegretario, lavoro importante in tutta la Sicilia

Ha esordito Massimo Dell’Utri: “Vengo con piacere a Marsala, siete una perla della Sicilia, bisogna però far decollare il territorio. Conoscete l’impegno di Giulia Adamo e sapete che c’è un collegamento con la Regione e con il Governo nazionale. Io ci sono e svilupperemo cose per il territorio. L’invito è questo: non abbiamo iniziato tardi conta il programma serio. L’impegno è di rivederci subito dopo, comunque vada”.



