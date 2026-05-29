Marsala, inizia l'era di Andreana Patti. Le prime sfide della nuova sindaca

29/05/2026 06:00:00

Si è ufficialmente insediata la nuova sindaca di Marsala, Andreana Patti. Il passaggio di consegne con il sindaco uscente Massimo Grillo segna l’inizio di una nuova fase amministrativa per la città, dopo una campagna elettorale intensa e partecipata che ha visto una forte mobilitazione dell’elettorato.

Patti ha conquistato la fiducia dei marsalesi con un risultato netto, attestandosi al 50,5% dei consensi. Un dato politico importante, che fotografa la volontà di cambiamento espressa da una parte significativa della città e che consegna alla nuova amministrazione un mandato forte ma, allo stesso tempo, carico di aspettative.

Nel corso del passaggio istituzionale, avvenuto in un clima di rispetto reciproco, Massimo Grillo ha salutato dopo gli anni trascorsi alla guida della città. Per lui si apre ora una nuova esperienza politica tra i banchi del Consiglio comunale, dove siederà come consigliere di opposizione.

Una presenza che certamente continuerà ad avere un peso nel dibattito politico cittadino.

Tempo di responsabilità

Per Andreana Patti inizia invece il tempo delle scelte e delle prime risposte concrete. I cittadini chiedono attenzione ai quartieri, rilancio economico, decoro urbano, servizi efficienti e una macchina amministrativa capace di recuperare fiducia e credibilità. L’alta affluenza alle urne e il consenso ottenuto rappresentano infatti non solo una vittoria elettorale, ma anche un’investitura popolare che porta con sé grandi responsabilità.

La nuova sindaca dovrà ora costruire la squadra di governo e avviare il confronto con il nuovo Consiglio comunale, in un contesto politico che si preannuncia dinamico e articolato. Marsala guarda avanti, con la speranza che possa aprirsi una stagione amministrativa capace di dare risposte concrete e restituire entusiasmo a una città che chiede di tornare protagonista.

Palazzo aperto

Le prime parole sono state quelle di un’apertura del Palazzo comunale ai cittadini, senza muri. Ascolto e partecipazione saranno elementi fondanti della sua azione amministrativa.

Primo ringraziamento al padre, scomparso qualche mese fa. Mario Patti è stato un ottimo e stimato professionista, figura di rilievo nel panorama dell’amministrazione pubblica siciliana, segretario comunale anche a Marsala. Nel 2012 venne indicato commissario cittadino, in seguito alle dimissioni di Giulia Adamo, nomina che fu poi bloccata su indicazione di due esponenti di quella amministrazione.

Completamento della squadra assessoriale

In totale sono 7 gli assessori: 4 sono già stati indicati nelle figure di Linda Licari (PD), Daniele Nuccio (AVS) e dei due tecnici, il generale Salvatore Vullo e l’ingegnere Enrico La Sala. Mancano tre figure, che verranno individuate tra le liste che hanno concorso all’elezione.

Adesso, archiviata la campagna elettorale — che resta sempre la parte più semplice della politica — arriva il momento più delicato: amministrare.

È il tempo delle decisioni, delle responsabilità, delle risposte concrete ai cittadini. Le promesse dovranno trasformarsi in atti amministrativi, i programmi in risultati visibili. Ed è proprio su questo terreno che la nuova amministrazione guidata da Andreana Patti sarà chiamata a dimostrare capacità e concretezza.



