Paceco, riapre il CCR di Dattilo: torna operativo il centro per la raccolta rifiuti

30/05/2026 20:00:00

Dopo anni di chiusura, torna operativo il Centro Comunale di Raccolta rifiuti di Dattilo, struttura rimasta inattiva dal 2019 e ora nuovamente a servizio della comunità grazie a un finanziamento regionale da 137.200 euro ottenuto tramite un emendamento all’Assemblea Regionale Siciliana promosso dalla deputata del M5S Cristina Ciminnisi.

L’impianto, riattivato nella giornata di oggi alla presenza della stessa parlamentare e del sindaco Aldo Grammatico, consentirà il conferimento differenziato di diverse tipologie di rifiuti, tra cui ingombranti, RAEE, oli esausti, sfalci verdi, carta e plastica, rappresentando un punto di raccolta complementare al servizio porta a porta.

Secondo Ciminnisi, il riavvio del CCR rappresenta un tassello concreto di una strategia basata sull’economia circolare. La deputata ha sottolineato come il potenziamento della raccolta differenziata debba puntare non solo alle percentuali, ma soprattutto alla qualità del materiale recuperato, in linea con gli obiettivi europei e con una visione che privilegia prevenzione, riuso e riciclo rispetto al ricorso a impianti di incenerimento.

Dal canto suo, il sindaco Grammatico ha evidenziato il valore della collaborazione istituzionale che ha permesso di recuperare una struttura strategica per il territorio. La riapertura del centro, ha spiegato, contribuirà a ridurre l’abbandono dei rifiuti e a migliorare il decoro urbano, rafforzando al tempo stesso l’attenzione verso le frazioni di Dattilo e Nubia.

L’amministrazione comunale punta ora a un incremento complessivo della raccolta differenziata e a un rafforzamento della filiera del riciclo, con il CCR di Dattilo destinato a diventare un punto chiave nella gestione sostenibile dei rifiuti nel territorio di Paceco.



