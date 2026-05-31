Notte di violenza a Mazara, rissa con coltelli nel centro storico. Il video

31/05/2026 14:08:00

Notte di violenza nel centro storico di Mazara del Vallo. Intorno alla mezzanotte, tra piazza Chinea e piazza San Bartolomeo, si è verificata una violenta lite che avrebbe coinvolto due gruppi contrapposti.

Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di una rissa tra bande legate allo spaccio di droga, in lotta per il controllo della zona. La situazione sarebbe rapidamente degenerata: urla, coltelli, sangue e fuggi fuggi generale tra chi si trovava in centro in quel momento.

L’episodio ha creato caos e paura tra residenti e persone presenti nell’area, una delle zone della movida mazarese. Non è ancora chiaro il bilancio dei feriti né se siano stati effettuati fermi. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo quanto accaduto.

Non è la prima volta che il centro storico di Mazara diventa teatro di episodi di violenza. Da tempo cittadini e operatori chiedono più controlli, soprattutto nelle ore serali e notturne, quando la zona si riempie di giovani e gruppi che stazionano nelle piazze.

L’ennesimo episodio riapre il tema della sicurezza nel cuore della città. Tra le richieste che arrivano dai residenti c’è quella di un presidio fisso nel centro storico, almeno durante le ore della movida, per prevenire risse, aggressioni e attività di spaccio.



