Marsala entra nell'alleanza europea dei vini liquorosi storici

02/06/2026 11:38:00

Marsala rafforza il suo ruolo nel panorama enologico internazionale. La città siciliana è tra i territori firmatari della Dichiarazione dei Vini Liquorosi Storici d'Europa, sottoscritta nei giorni scorsi a Jerez de la Frontera, in Spagna, nell'ambito di Vinoble, il principale salone internazionale dedicato ai vini fortificati.

Insieme a Marsala hanno aderito all'iniziativa i rappresentanti istituzionali di Jerez (Spagna), Porto (Portogallo), Samos (Grecia) e dei Vins Doux Naturels del sud della Francia. Un'alleanza che punta a tutelare, valorizzare e promuovere un patrimonio vitivinicolo unico, costruito nei secoli attorno alla tradizione dei vini fortificati.

La dichiarazione riconosce il valore universale della cultura della vite e del vino come strumento di dialogo, cooperazione e scambio tra territori che condividono una lunga storia commerciale e culturale.

Il Marsala tra i grandi vini storici d'Europa

Con questa firma, il Marsala viene ulteriormente riconosciuto come uno dei grandi vini storici europei, al pari dello Sherry di Jerez, del Porto e degli altri celebri vini liquorosi del continente.

Al centro del documento c'è il riconoscimento della pratica tradizionale della fortificazione, una tecnica sviluppata nel corso dei secoli che consiste nell'aggiunta di alcol durante o dopo la fermentazione. Una metodologia che ha contribuito alla nascita di vini di altissima qualità e che rappresenta oggi un patrimonio culturale tramandato di generazione in generazione.

Secondo i firmatari, questo sapere enologico costituisce una parte fondamentale dell'identità delle comunità che hanno costruito la propria storia economica e culturale attraverso il commercio del vino.

Una rete europea per la tutela del patrimonio vitivinicolo

Le regioni aderenti si impegnano a rafforzare la collaborazione reciproca, promuovendo iniziative comuni per la salvaguardia delle tradizioni produttive, la trasmissione delle conoscenze alle nuove generazioni e la valorizzazione internazionale dei rispettivi vini.

L'obiettivo è creare uno spazio stabile di cooperazione capace di dare maggiore visibilità ai vini fortificati storici nei principali contesti internazionali, sviluppare progetti condivisi e contribuire alla conservazione di un patrimonio enologico considerato unico al mondo.

La firma a Vinoble

La sottoscrizione della dichiarazione è avvenuta nel prestigioso scenario dell'Alcázar di Jerez, durante Vinoble, manifestazione che da anni rappresenta il punto di riferimento mondiale per il settore dei vini fortificati.

Per gli organizzatori, l'accordo rappresenta un passaggio importante per consolidare il dialogo tra territori che, pur appartenendo a Paesi diversi, condividono una comune eredità vitivinicola. Un patrimonio di storia, cultura e tradizioni che vede il Marsala tra i suoi protagonisti più autorevoli.



