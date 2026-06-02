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Cultura
02/06/2026 11:00:00

Al via "Una Marina di Libri", la XVII edizione dedicata a "La voce dei senza voce"

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Dal 4 al 7 giugno i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo ospiteranno la diciassettesima edizione di Una Marina di Libri, il festival dell’editoria indipendente che quest’anno sceglie come tema “La voce dei senza voce”. Oltre 300 appuntamenti e 84 case editrici indipendenti animeranno quattro giorni dedicati a letteratura, arti visive, spettacoli, impegno civile e nuovi linguaggi culturali.

 

Un festival tra libri, attualità e partecipazione

 

La manifestazione si conferma uno dei principali appuntamenti culturali del Sud Italia, trasformando i Cantieri Culturali alla Zisa in un luogo di incontro e confronto aperto a scrittori, giornalisti, artisti, operatori culturali e lettori.

Il programma propone incontri letterari, dibattiti sui temi dell’attualità, laboratori per bambini e ragazzi, spettacoli, concerti e performance artistiche, con un’attenzione particolare alle questioni sociali, ai diritti, alla memoria e all’inclusione.

 

Anteprima il 3 giugno con arte, musica e comunità

 

Il festival sarà preceduto da una giornata inaugurale a ingresso gratuito, realizzata in collaborazione con l’impresa sociale FuoriCentro. Mercoledì 3 giugno, dalle 17, si susseguiranno incontri dedicati al lavoro culturale, all’arte contemporanea, alla musica, allo sport e alla memoria.

Tra gli ospiti attesi Claudio Casisa, Igor Scalisi Palminteri, Dario Mangiaracina e Franco Broccardi. In serata, allo Spazio Open, sarà inaugurata la Comunità Energetica Solidale “CERs Traiettorie Urbane”, accompagnata dal dj set di PISK e Gaia “Sleepy”.

 

 

 

Il 4 giugno l’apertura ufficiale

 

L’inaugurazione della manifestazione è in programma giovedì 4 giugno alle 16.30 sul Palco Tenute Orestiadi. A dare il via al festival saranno il direttore artistico Gaetano Savatteri e la presidente dell’associazione Una Marina di Libri ETS Valentina Ricciardo.

Nel corso della giornata spazio anche al teatro per l’infanzia con lo spettacolo Il ciglio del lupo, prodotto dal Piccolo Teatro Patafisico in collaborazione con Dudi Libreria.

 

Gli ospiti della prima giornata

 

ùRicco il calendario degli incontri con autori italiani e internazionali. Tra gli appuntamenti più attesi figurano:

  • Antonella Lattanzi con Chiara;
  • Giancarlo De Cataldo con Delitto in cornice;
  • Elisabeth Åsbrink con Il mio grande, bellissimo odio;
  • Giorgio Zanchini con Lockerbie;
  • Giulia Adragna con Orgoglio e pregiudizio. Un anno dopo;
  • Giacomo Pilati con Blu e sale. Un’educazione siciliana;
  • Roberto Puglisi con Amare vuol dire non perdersi mai;
  • Salvatore Battaglia con Pura.

Non mancheranno momenti di confronto civile e politico dedicati alle periferie, all’accessibilità culturale, alla scuola, alle nuove forme di schiavitù, al sistema carcerario e alla transizione ecologica.

 

Vauro, Pegah Moshir Pour e l’omaggio a Maria Fuxa

 

ùTra gli eventi più attesi della giornata figurano il dialogo “Faccia a faccia con Vauro”, in conversazione con Marco Rizzo, e l’incontro con Pegah Moshir Pour dedicato ai temi della memoria, dei diritti e della libertà di informazione.

Particolarmente significativo l’omaggio a Maria Fuxa, poetessa palermitana che trascorse oltre cinquant’anni della sua vita in un ospedale psichiatrico e che nel 1980 pubblicò la raccolta La voce dei senza voce, titolo che ha ispirato il tema dell’edizione 2026.

 

Spazio ai più giovani

 

Il festival dedica un’ampia sezione a bambini e adolescenti con laboratori creativi, attività inclusive e spettacoli immersivi. Un percorso pensato per favorire la nascita di nuove comunità di lettrici e lettori e per avvicinare le giovani generazioni al mondo del libro.

 

La musica chiude la prima giornata

 

La serata del 4 giugno si concluderà allo Spazio Open con il concerto “Gira Dischi” di Petra Magoni e Mauro Ottolini, un viaggio nella tradizione cantautoriale italiana realizzato in collaborazione con Arci Tavola Tonda nell’ambito della rassegna Sponde Sonore.

 

Un appuntamento culturale di riferimento

 

Organizzata dall’Associazione Una Marina di Libri ETS insieme a Centro Commerciale Naturale Piazza Marina & Dintorni, Navarra Editore, Sellerio Editore e Libreria Dudi, la manifestazione gode del patrocinio di numerose istituzioni, tra cui Comune di Palermo, Regione Siciliana, Università degli Studi di Palermo, Fondazione Sicilia, AIE e SIAE.

Anche quest’anno il festival si propone come un grande laboratorio culturale aperto, dove editoria indipendente, arte e partecipazione pubblica si incontrano per raccontare il presente e dare spazio alle voci che troppo spesso restano ai margini.



Cultura | 2026-06-02 00:10:00
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