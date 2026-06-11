Trapani, Mazzeo annuncia la sfiducia a Tranchida. Patti lo incalza 

Nuovo strappo politico all'interno del Consiglio comunale di Trapani. Nel corso della seduta di giovedì 11 giugno il presidente del Consiglio comunale, Alberto Mazzeo, ha annunciato pubblicamente l'intenzione di presentare entro il mese di luglio una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Giacomo Tranchida.
L'annuncio, arrivato direttamente in Aula, ha immediatamente alimentato il dibattito politico cittadino e provocato le prime reazioni.
Tra queste quella della consigliera comunale e segretaria del PD Marzia Patti, che in una nota diffusa poche ore dopo, ha invitato il presidente del Consiglio a trasformare le dichiarazioni in un atto politico concreto.
"Prendiamo atto delle sue legittime dichiarazioni. Adesso, però, alle parole devono seguire i fatti", scrive Patti, sottolineando come eventuali ragioni politiche alla base di una sfiducia al sindaco debbano essere formalizzate e discusse nelle sedi istituzionali senza ulteriori rinvii.
Secondo la consigliera, Trapani non può restare sospesa tra annunci e indiscrezioni.
Da qui la richiesta di depositare immediatamente la mozione, raccogliendo le firme necessarie per aprire un confronto trasparente in Consiglio comunale.
La presa di posizione assume un particolare rilievo politico perché arriva da un'esponente della maggioranza che sostiene l'amministrazione Tranchida e che rilancia la sfida di Mazzeo.
"Metta nero su bianco le accuse politiche che ritiene di muovere al sindaco, raccolga le firme necessarie e porti la questione in Aula", afferma Patti, sostenendo che solo in questo modo i cittadini potranno conoscere con chiarezza chi intende realmente interrompere l'esperienza amministrativa in corso e quali siano i numeri effettivi a sostegno dell'iniziativa.
L'intervento della consigliera riporta inevitabilmente l'attenzione sugli equilibri interni al Consiglio comunale.
Una mozione di sfiducia, infatti, richiederebbe la costruzione di una maggioranza politica alternativa e l'emersione di un fronte consiliare sufficientemente ampio da mettere in discussione la permanenza in carica del sindaco.
Per il momento, però, restano soltanto le parole pronunciate dal presidente del Consiglio.
Ed è proprio su questo punto che insiste la consigliera comunale, che conclude richiamando la necessità della coerenza politica: "Chi annuncia una sfida politica così rilevante abbia il coraggio di sostenerla fino in fondo".
Le prossime settimane saranno dunque decisive per comprendere se l'annuncio di Alberto Mazzeo si tradurrà effettivamente in una mozione di sfiducia o se resterà una dichiarazione politica destinata ad alimentare il confronto già esacerbato tra le diverse anime del Consiglio comunale.