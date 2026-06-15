Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
15/06/2026 11:50:00

Mazara, rapinata a 17 anni nel centro storico: arrestato l'aggressore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-06-2026/mazara-rapinata-a-17-anni-nel-centro-storico-arrestato-l-aggressore-450.jpg

Ha un nome il presunto autore della rapina subita da una ragazza di 17 anni nel centro storico di Mazara del Vallo. La Polizia di Stato ha arrestato un mazarese del 1972, pluripregiudicato e senza fissa dimora, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Marsala.

 

I fatti risalgono alla sera del 21 maggio. Erano circa le 21.15 quando la minorenne stava passeggiando con un’amica in via San Giovanni, diretta verso piazza Chinea.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo l’avrebbe affiancata e, impugnando un’arma descritta dalla vittima come una pistola, le avrebbe puntato l’oggetto contro. Subito dopo le avrebbe strappato con violenza la borsetta dalla spalla, fuggendo poi tra i vicoli del centro storico.

 

La denuncia è stata presentata la mattina seguente. Da lì sono partite le indagini della squadra investigativa del Commissariato di Mazara del Vallo.

Determinanti sono state le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza comunali e privati della zona, acquisite e analizzate dagli agenti. A queste si sono aggiunte le informazioni raccolte nei vicoli della casbah mazarese, che hanno consentito di identificare il presunto autore della rapina.

 

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia, era stato denunciato il 25 maggio alla Procura di Marsala per rapina aggravata.

La Procura, condividendo il quadro investigativo ricostruito dal Commissariato, ha chiesto al gip l’applicazione della custodia cautelare in carcere.

Nonostante le difficoltà legate al fatto che l’indagato fosse senza fissa dimora, la Polizia è riuscita a rintracciarlo. L’uomo è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Trapani.









Native | 12/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781174693-0-giulio-bellan-riceve-la-qualifica-di-revisore-della-sostenibilita.jpg

Giulio Bellan riceve la qualifica di Revisore della...

Native | 10/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-06-2026/1780930458-0-a-marsala-apre-il-despar-di-via-crispi-nuova-gestione-e-pollo-allo-spiedo.jpg

A Marsala apre il Despar di Via Crispi: nuova gestione e pollo allo spiedo

Native | 08/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-06-2026/1780671804-0-marsala-osteria-siciliando-compie-10-anni-weekend-di-festa-per-il-decennale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando compie 10 anni: weekend di festa per il...