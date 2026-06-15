Premio Mozia, arriva anche il contributo dell'Irvo

15/06/2026 18:24:00

C'è anche l'Irvo, l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, tra i sostenitori del Premio Internazionale Mozia, la manifestazione che il prossimo 20 giugno porterà sull'isola fenicia giornalisti, artisti, studiosi e personalità del mondo della cultura e delle istituzioni.

L'ente regionale ha infatti stanziato quasi 10 mila euro per coprire le spese di viaggio e ospitalità degli ospiti premiati. Lo prevede un decreto firmato dal direttore generale Vito Bentivegna l'11 giugno scorso, con il quale viene impegnata la somma complessiva di 9.755,72 euro.

Il contributo dell'Irvo

Nel decreto si legge che l'Irvo ha deciso di compartecipare all'edizione 2026 del Premio Mozia occupandosi dei trasferimenti e dell'accoglienza degli invitati.

Nel dettaglio:

4.795,72 euro saranno destinati all'acquisto dei biglietti aerei attraverso l'agenzia marsalese Viaggi Smile;

4.960 euro serviranno invece per l'ospitalità degli ospiti presso la struttura Dimora 16 di Marsala.

La somma complessiva impegnata dall'ente è pari a 9.755,72 euro.

Un premio che punta all'Unesco

L'edizione 2026 del Premio Internazionale Mozia si terrà il 20 giugno alle 18 sull'isola di Mozia. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Strada del Vino Marsala, da Il Vomere e dalla Fondazione Whitaker.

L'obiettivo dichiarato dagli organizzatori è sostenere la candidatura di Mozia e della Laguna dello Stagnone a Patrimonio dell'Umanità Unesco, valorizzando uno dei luoghi più rappresentativi della Sicilia occidentale, tra archeologia, saline, laguna e tradizione vitivinicola.

I premiati

Tra le personalità che riceveranno il riconoscimento figurano la giornalista Annalena Benini, il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, la conduttrice televisiva Eleonora Daniele, l'attrice e atleta Arianna Fontana, l'attore Claudio Gioè, la direttrice dei Musei Vaticani Barbara Jatta, il professor Domenica Lorusso, Marco Morricone, il giornalista Antonio Preziosi, Sara Vinci e il cardinale Mario Zenari.

La cerimonia sarà condotta da Incoronata Boccia e da Rosa Rubino. Il Comitato Scientifico è presieduto da Gianni Letta e la manifestazione sarà trasmessa su Rai 3 e disponibile su RaiPlay



