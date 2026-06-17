SiciliAmbiente Film Festival compie 18 anni, al via dal 13 luglio a San Vito 

17/06/2026 12:10:00

Il SiciliAmbiente Film Festival, rassegna cinematografica internazionale dedicata ai temi dell’ambiente e dei diritti umani, torna a San Vito Lo Capo dal 13 al 18 luglio per la sua diciottesima edizione.

La manifestazione, tra le poche in Europa a collaborare con realtà come Amnesty International e Greenpeace, raggiunge così la maggiore età confermandosi un punto di riferimento nel panorama dei festival a tema sociale e ambientale.

Cinema, ambiente e diritti umani al centro

Il festival propone anche quest’anno una selezione di cortometraggi, documentari, fiction e animazioni, con un’attenzione particolare alle categorie speciali dedicate ai conflitti contemporanei e alle loro conseguenze umane e ambientali, oltre a opere provenienti da territori meno conosciuti o selezionati in collaborazione con festival partner internazionali.

Una rete di realtà e istituzioni culturali

Organizzato da Associazione Culturale Cantiere 7 e nato da un’idea di Demetra Produzioni, il festival è diretto dal regista Antonio Bellia, che ne cura anche la direzione artistica.

La rassegna si avvale della collaborazione di partner storici come ARPA Sicilia, Legambiente e numerose associazioni del territorio, con l’obiettivo di rafforzare una rete culturale dedicata alla formazione e alla sensibilizzazione delle nuove generazioni sui temi della sostenibilità e della giustizia sociale.

SiciliAmbiente Summer School

Accanto alle proiezioni cinematografiche, da questa edizione prende avvio anche la SiciliAmbiente Summer School, un laboratorio intensivo sul documentario rivolto a studenti e giovani professionisti del cinema.

Il percorso formativo, in programma dal 14 al 18 luglio, è realizzato in collaborazione con AAMOD, Zelig e Les Ateliers Varan, storica scuola di cinema documentario parigina che ha formato autori presenti nei principali festival internazionali come Cannes, Berlino e Venezia.

Iscrizioni e informazioni

Il termine per partecipare alla Summer School è fissato al 10 giugno. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione: www.festivalsiciliambiente.it.

Un festival in crescita

Con il claim “portare il cinema dove non c’è per cambiare quello che c’è”, il SiciliAmbiente Film Festival rinnova anche per questa edizione la propria vocazione culturale e sociale, confermandosi un appuntamento di rilievo per il cinema indipendente e l’impegno civile.



