A Petrosino il convegno di Legambiene sulla qualità e l'inquinamento dell'acqua

18/06/2026 12:42:00

“L’acqua è vita: la sfida dell’acqua potabile tra inquinamento e soluzioni”. È questo il tema dell’incontro pubblico promosso a Petrosino per approfondire una delle questioni più delicate e attuali per il territorio: la qualità delle risorse idriche e la tutela dell’acqua destinata al consumo umano.

L’appuntamento è in programma, domani, venerdì 19 giugno alle ore 18, presso il Centro Polivalente “G. Ingarra” di viale Francesco De Vita 113, e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, tecnici, esperti ambientali e operatori del settore.

Al centro il tema dell’acqua potabile

L’iniziativa punta ad accendere i riflettori sulle problematiche legate all’inquinamento delle falde e delle risorse idriche, ma anche sulle possibili strategie per garantire acqua sicura e di qualità ai cittadini.

Un confronto che coinvolgerà amministratori pubblici, professionisti e associazioni ambientaliste, chiamati a discutere delle criticità esistenti e delle prospettive future per una gestione sostenibile dell’acqua, bene sempre più prezioso in un contesto segnato dai cambiamenti climatici e dalla crescente pressione sulle risorse naturali. Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi, che porterà i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale.

Successivamente prenderanno la parola i relatori invitati per approfondire il tema da diverse prospettive, tra aspetti ambientali, scientifici, economici e amministrativi.

Gli interventi degli esperti

Tra i protagonisti dell’incontro figura Giuseppe Lupo, europarlamentare del Partito Democratico, che offrirà una riflessione sul ruolo delle politiche europee nella tutela dell’ambiente e delle risorse idriche.

Interverranno inoltre Maria Teresa Noto, ingegnere ambientale e presidente del circolo Legambiente Partinico, Domenico Venuti, presidente di ALI Sicilia, Vincenzo Maria Ragona, ingegnere chimico, e Gianpaolo De Vita, imprenditore agricolo.

I diversi contributi consentiranno di affrontare il tema dell’acqua da molteplici punti di vista, analizzando le implicazioni ambientali, sanitarie, produttive e sociali della gestione delle risorse idriche. L’incontro è promosso con il coinvolgimento di Legambiente, da anni impegnata nelle campagne di sensibilizzazione sulla tutela dell’ambiente e delle risorse naturali. A moderare il dibattito sarà Letizia Pipitone, presidente del circolo Legambiente Marsala-Petrosino, che guiderà il confronto tra relatori e pubblico.

Una sfida che riguarda il futuro del territorio

La qualità dell’acqua rappresenta oggi una delle principali sfide per le comunità locali, soprattutto in territori come quelli della Sicilia occidentale, dove la disponibilità delle risorse idriche è sempre più influenzata da siccità, cambiamenti climatici e pressioni ambientali.

L’incontro di Petrosino si propone dunque come un momento di approfondimento e confronto aperto alla cittadinanza, con l’obiettivo di promuovere maggiore consapevolezza sull’importanza della tutela dell’acqua potabile e sulle azioni necessarie per garantirne la disponibilità alle future generazioni.



