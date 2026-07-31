Piani Urbanistici Generali. Legambiente: "Basta proroghe, la riforma siciliana va applicata"

I fenicotteri hanno scelto Trapani. Perché tutelare la natura conviene a tutti

Per decenni i fenicotteri rosa hanno sorvolato le Saline di Trapani e Paceco, sostando durante le migrazioni o fermandosi per alimentarsi. Erano diventati uno dei simboli di questo paesaggio unico, insieme ai mulini a vento, ai cumuli di sale e ai...