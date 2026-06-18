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Cultura

» Cose di musica
18/06/2026 16:23:00

Marsala, Alessio Bondì in concerto nel baglio Caruso & Minini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-06-2026/marsala-alessio-bondi-in-concerto-nel-baglio-caruso-amp-minini-450.jpg

Alessio Bondì arriva a Marsala per una serata tra musica dal vivo, vino e convivialità nel baglio Caruso & Minini. L’appuntamento è per venerdì 3 luglio, dalle 19.30 a mezzanotte, nella sede della cantina in corso Pier Santi Mattarella 3.

Il cantautore palermitano porterà nel baglio il suo repertorio, legato alla lingua siciliana e a una scrittura che guarda alla tradizione senza restare ferma alla nostalgia. Dopo il concerto la serata proseguirà con un dj set, mentre per tutta la durata dell’evento sarà attivo l’open wine bar con le etichette della cantina.

L’iniziativa rientra nel percorso con cui Caruso & Minini sta aprendo i propri spazi a eventi culturali, trasformando la cantina in un luogo di incontro oltre che di produzione. Durante la serata sarà possibile assaggiare diversi vini della casa, con un percorso che attraversa vitigni autoctoni, interpretazioni più recenti e linee pensate per raccontare il territorio con linguaggi contemporanei.

Nel racconto della cantina entra anche l’arte. Alcune etichette nascono infatti dalla collaborazione con il Laboratorio Zanzara, onlus torinese impegnata nell’inclusione sociale attraverso il design e la creatività di persone con disabilità intellettive e comportamentali. Un progetto che aggiunge al vino un segno grafico riconoscibile e un contenuto sociale.

“Il vino, per noi, non è mai solo un bene di consumo ma un catalizzatore di relazioni e di storie”, sottolinea Giovanna Caruso, general manager di Caruso & Minini. Da qui la scelta di intrecciare musica, arte e degustazione. “Alessio Bondì incarna questa visione: la sua è una Sicilia autentica, viscerale, capace di essere attuale senza tradire le proprie radici”.

Accanto ai vini ci sarà anche il Food Corner by Biondo, non incluso nel ticket standard, con street food, coppi di fritti artigianali e burger gourmet pensati per accompagnare le degustazioni.

Le prenotazioni sono disponibili sul circuito Boxol.









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