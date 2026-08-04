Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Cose di musica
04/08/2026 12:48:00

Favignana, torna il Sole Mare Jazz Festival

https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-08-2026/1785840613-0-favignana-torna-il-sole-mare-jazz-festival.jpg

Per tre giorni Favignana parlerà il linguaggio del jazz. Dal 6 all'8 agosto l'isola ospita la quarta edizione del Sole Mare Jazz Festival, rassegna patrocinata dal Comune di Favignana e promossa dall'associazione Sole Mare e Jazz insieme a I Ragazzi Sono in Giro ETS. Un festival che, anno dopo anno, ha costruito una propria identità, puntando sulla qualità musicale e sulla valorizzazione dei talenti siciliani.

La direzione artistica è affidata ancora una volta ai giovani musicisti isolani Giovanni Balistreri e Francesco Ritunno, che hanno scelto di intrecciare concerti, arti visive e incontri informali, trasformando Favignana in un palcoscenico diffuso dove la musica dialoga con il territorio. 

Tre serate a Palazzo Florio

Il cuore del festival sarà Palazzo Florio, che ospiterà i concerti principali.

Ad aprire la rassegna, giovedì 6 agosto, sarà il Giorgia Meli Quartet, con un progetto dedicato alla musica brasiliana, tra jazz, bossa nova e ritmi sudamericani.

Venerdì 7 agosto salirà sul palco Ester Pantano, attrice e cantante conosciuta dal grande pubblico per le serie Màkari e I Leoni di Sicilia. Porterà in scena "Vucchi l'Arma – Bocche dell'Anima", spettacolo che unisce teatro, musica e parola. Nel corso della serata le sarà conferito il Premio Sole Mare Jazz 2026, mentre l'artista marsalese Fabio Ingrassia realizzerà una performance di live painting, creando un'opera dal vivo ispirata alla musica. 

La manifestazione si chiuderà sabato 8 agosto con il concerto dei Jazeera, formazione guidata da Dario Salerno, che propone un repertorio capace di fondere jazz contemporaneo, improvvisazione e sonorità mediterranee.

 

Il festival non si limiterà ai concerti serali. Ogni pomeriggio alcuni locali di Favignana ospiteranno appuntamenti musicali pensati per creare occasioni di incontro tra artisti, residenti e visitatori. Il 6 agosto il New Albatros proporrà un Monk Tribute, il 7 agosto il Fenix ospiterà una serata Funk Groove, mentre l'8 agosto il Monique Concept accoglierà una Standard Session, completando un programma che farà del jazz la colonna sonora dell'isola per tre giorni consecutivi. 

 



Cose di musica | 2026-08-04 12:48:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-08-2026/favignana-torna-il-sole-mare-jazz-festival-250.jpg

Favignana, torna il Sole Mare Jazz Festival

Per tre giorni Favignana parlerà il linguaggio del jazz. Dal 6 all'8 agosto l'isola ospita la quarta edizione del Sole Mare Jazz Festival, rassegna patrocinata dal Comune di Favignana e promossa dall'associazione Sole Mare e Jazz...







Native | 04/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-08-2026/1785771770-0-nuova-ambulanza-di-ultima-generazione-a-valderice-sos-valderice-si-affida-all-esperienza-di-automondo.jpg

Nuova ambulanza di ultima generazione a Valderice: SOS Valderice si affida...

Native | 04/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-07-2026/1785234371-0-notte-dei-saldi-marsala-anima-il-centro-con-musica-danza-e-shopping.jpg

Notte dei Saldi, Marsala anima il centro con musica, danza e shopping

Native | 01/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-07-2026/1785310477-0-agosto-risuona-a-selinunte.jpg

Agosto risuona a Selinunte