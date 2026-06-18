A Valderice la XXI edizione della rassegna letteraria "Terrazza d'Autore"

18/06/2026 07:00:00

Dal 16 luglio al 20 agosto torna uno degli appuntamenti culturali più longevi e apprezzati del Trapanese. La XXI edizione di “Terrazza d’Autore”, la rassegna letteraria ideata, curata e condotta da Ornella Fulco e Stefania La Via, accompagnerà il pubblico per sei serate dedicate alla letteratura, al dialogo e alla riflessione sul tema scelto per il 2026: “Radici”. Gli incontri si svolgeranno al Teatro comunale “On. Nino Croce” di Valderice, con inizio alle ore 19 e ingresso libero. Un percorso culturale che, attraverso libri e autori di rilievo nazionale, inviterà a interrogarsi sul rapporto tra memoria, appartenenza, territorio e futuro.

Le radici come chiave per leggere il presente

Le radici della famiglia, della lingua, della cultura, della terra d'origine. Ma anche le radici come punto di partenza per crescere, cambiare e costruire nuove prospettive. È questa l'idea attorno alla quale ruota la nuova edizione della manifestazione.

«Abbiamo scelto il tema delle “Radici” perché ci sembra una parola capace di raccontare il nostro tempo e le sue contraddizioni – spiegano Ornella Fulco e Stefania La Via –. Le radici sono ciò che ci nutre, ci sostiene e ci definisce, ma non devono diventare un vincolo che impedisce il cambiamento. Al contrario, rappresentano il punto di partenza da cui guardare il mondo e costruire il futuro».

La rassegna si ispira idealmente a una celebre frase della scrittrice Virginia Woolf: «Sono radicata, ma fluisco», sintesi perfetta di un'edizione che intende coniugare il legame con le proprie origini e l'apertura verso il nuovo.

Sei autori per sei prospettive diverse

Ad aprire il cartellone, il 16 luglio, sarà Gaspare Balsamo con “Cunto saraceno”, opera ispirata alle novelle dello scrittore siciliano Giuseppe Bonaviri. Un viaggio poetico e narrativo attraverso le stratificazioni culturali della Sicilia, tra influenze greche, arabe, normanne e spagnole.

Il 22 luglio sarà la volta di Clelia Lombardo con “La felicità del padre”, romanzo che attraversa generazioni e memorie familiari partendo dalle rovine di una casa distrutta dal terremoto.

Il 29 luglio arriverà Maria Attanasio con “La rosa inversa”, un racconto ambientato nel Settecento tra Illuminismo, rivoluzioni e trasformazioni sociali che dialogano idealmente con il presente.

Dal latino alla Sicilia della memoria

Il 5 agosto protagonista sarà Francesco Lepore con “Bellezza antica e sempre nuova. Il latino nel mondo di oggi”. Un viaggio nella lingua latina per scoprirne l'attualità e l'influenza sul mondo contemporaneo.

L'11 agosto toccherà a Giacomo Pilati con “Blu e sale. Un'educazione siciliana”, romanzo che intreccia memoria personale, storia dell'isola e vicende nazionali, raccontando una Sicilia fatta di bellezza, contraddizioni e identità profonde.

A chiudere la rassegna, il 20 agosto, sarà Biagio Accardo con “Esercizi di riparazione”, un'opera che riflette sul potere della poesia come strumento capace di ricomporre fratture interiori e restituire senso all'esperienza umana.

Il sindaco: «Un appuntamento identitario per Valderice»

Per il sindaco di Valderice, Francesco Stabile, Terrazza d’Autore rappresenta molto più di una semplice rassegna letteraria.

«Terrazza d’Autore rappresenta uno degli appuntamenti culturali più significativi e identitari della nostra comunità. In tanti anni di attività questa rassegna ha saputo costruire un dialogo costante tra autori, lettori e territorio, contribuendo a fare di Valderice un luogo di incontro, confronto e crescita culturale».

Il primo cittadino ha inoltre sottolineato come il tema delle radici inviti a riflettere sul rapporto tra passato e futuro, valorizzando la lettura, il pensiero critico e il dialogo tra le persone.

Una rete culturale che coinvolge il territorio

Anche quest'anno Terrazza d'Autore si inserisce nella rete culturale promossa da BiblioTP e dal Distretto Turistico Sicilia Occidentale, svolgendosi sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Valderice e della collaborazione della Biblioteca Comunale “De Stefano” e della Libreria del Corso, confermandosi come uno degli eventi culturali di riferimento dell'estate trapanese.

Con ventuno edizioni alle spalle, Terrazza d’Autore continua così a essere un luogo privilegiato di incontro tra scrittori e lettori, capace di trasformare la letteratura in un'occasione di confronto sul presente e sul futuro della comunità.



