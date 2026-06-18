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Cultura
18/06/2026 12:31:00

Alcamo,  Maria Elena Boschi alla tavola rotonda CNA su impresa e burocrazia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-06-2026/1781778880-0-alcamo-maria-elena-boschi-alla-tavola-rotonda-cna-su-impresa-e-burocrazia.jpg

Fare impresa in Italia resta spesso una corsa a ostacoli tra regole, autorizzazioni e adempimenti. Se ne parlerà sabato 20 giugno ad Alcamo, alla Cittadella dei Giovani, in un incontro organizzato da CNA Sicilia e CNA Trapani.

L’appuntamento è alle 9.30, in via Ugo Foscolo 1. Al centro della mattinata ci sarà la presentazione del libro “Si fa presto a dire impresa – La gabbia delle regole”, volume curato dalla CNA, che affronta il peso della burocrazia sul lavoro quotidiano di artigiani, piccoli imprenditori e professionisti.

All’incontro parteciperà l’onorevole Maria Elena Boschi, già ministra e capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati. Boschi prenderà parte alla tavola rotonda dedicata alle regole che, troppo spesso, finiscono per rallentare chi vuole avviare o far crescere un’attività.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, interverranno Giuseppe Orlando, presidente di CNA Trapani, Filippo Scivoli, presidente di CNA Sicilia, e Sebastiano Battiato, vicepresidente nazionale di CNA. Seguiranno le testimonianze delle imprenditrici Erminia Bianco e Cristina Cianti.

Il confronto principale vedrà attorno allo stesso tavolo Maria Elena Boschi, Marco Capozi, responsabile Relazioni istituzionali e Affari legislativi di CNA, e Nino Amadore, giornalista de Il Sole 24 Ore. A coordinare i lavori sarà Matteo Scirè, giornalista e responsabile comunicazione di CNA Sicilia.

Il tema è concreto: capire perché fare impresa sia ancora così complicato e quali proposte possano ridurre il peso degli adempimenti. Non una discussione astratta, quindi, ma un confronto che parte dalle esperienze di chi ogni giorno deve misurarsi con norme, procedure e tempi della pubblica amministrazione.

L’iniziativa è aperta al pubblico e gratuita. L’appuntamento è per sabato 20 giugno, alle 9.30, alla Cittadella dei Giovani di Alcamo.









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