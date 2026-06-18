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Cultura
18/06/2026 13:40:00

 "SuperMostra Sicilia 2026": anche un trapanese nell'atlante dell'architettura siciliana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-06-2026/1781779842-0-supermostra-sicilia-2026-anche-un-trapanese-nell-atlante-dell-architettura-siciliana.jpg

C'è anche Trapani nella "SuperMostra Sicilia 2026. Un atlante dell'Architettura in Sicilia", la grande esposizione dedicata all'architettura contemporanea dell'Isola inaugurata lo scorso 11 giugno nella sede dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Palermo, nell'ambito delle celebrazioni per il centenario dell'Ordine.

Tra i professionisti selezionati figura infatti l'architetto Giuseppe Todaro, inserito nella categoria Architettura d'Interni con il progetto "Centro di Logopedia D'Ales", un'opera che negli ultimi anni ha già ottenuto importanti riconoscimenti ed è stata presentata in mostre nazionali e internazionali.

Il progetto era stato premiato sia a Schio che a Favara nell'ambito delle iniziative promosse dall'Osservatorio Permanente sull'Architettura Italiana, confermando il valore di una ricerca progettuale che oggi trova spazio anche nella principale ricognizione dedicata all'architettura contemporanea siciliana.

La mostra nasce da una call for project promossa dall'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Palermo in collaborazione con l'Associazione Italiana di Architettura e Critica (AIAC) e condivisa con gli altri otto Ordini provinciali aderenti alla Consulta degli Architetti PPC della Sicilia.

L'obiettivo dell'iniziativa è offrire una fotografia aggiornata delle migliori esperienze progettuali realizzate nell'Isola, mettendo in evidenza il ruolo culturale, civile e sociale dell'architettura contemporanea e favorendo il confronto tra professionisti, istituzioni e cittadini.

"SuperMostra Sicilia" si propone infatti come un vero e proprio atlante dell'architettura siciliana contemporanea, capace di raccontare la qualità della progettazione, la varietà dei contesti territoriali e la pluralità dei linguaggi che caratterizzano oggi il panorama regionale.

Accanto a Giuseppe Todaro, la provincia di Trapani è rappresentata anche da altri studi professionali selezionati per l'esposizione: Afra Costa Architetture, Cusenza+Salvo Studio, SOA Salvatore Oddo, Studio Artale, Gaspare Lipari, Antonio Mauro e VBA.

Una presenza significativa che testimonia la vitalità e la qualità della progettazione architettonica trapanese all'interno di una manifestazione che punta a valorizzare le eccellenze siciliane e a costruire un quadro condiviso dello stato dell'architettura nell'Isola.









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