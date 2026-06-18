Valderice, Oltremare guarda al futuro del mare e della pesca

18/06/2026 14:29:00

A Valderice la sesta edizione di “Oltremare – Sicilia & Tradizione” non sarà soltanto una festa di sapori e degustazioni. Sabato 20 giugno, al Lido Valderice, la manifestazione ospiterà anche un confronto sul futuro della costa trapanese, sull’economia del mare e sulle opportunità per imprese, pescatori e produttori locali.

L’evento è organizzato dall’Associazione Bonagia Eventi & Promotion APS, con il patrocinio del Comune di Valderice e il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato delle Attività Produttive.

Il momento centrale sarà il talk show “Enogastronomia tra cultura e tradizioni”, in programma alle 19.30. Al centro del dibattito ci saranno il rapporto tra identità locale, sviluppo economico e valorizzazione delle risorse della fascia costiera trapanese.

Interverranno il sindaco di Valderice Francesco Stabile, l’assessore Anna Maria Mazzara, il presidente del Consiglio comunale Carmine Iovino e Giampiero Cappellino, direttore del GAL Pesca Trapanese, organismo impegnato nella promozione di progetti per lo sviluppo sostenibile delle comunità costiere e delle attività legate al mare.

Si parlerà di pesca, promozione del pescato locale, collaborazione tra imprese, produttori e ristoratori. L’enogastronomia, in questo quadro, non viene trattata solo come richiamo turistico, ma come possibile leva di crescita per il territorio.

Il confronto partirà da Bonagia e Valderice, ma guarderà all’intera costa trapanese. Qui il mare resta un elemento identitario, ma può diventare anche uno strumento di sviluppo economico, se legato a filiere locali, turismo, cultura e produzioni di qualità.

La manifestazione prenderà il via alle 18 con il dj set di Attilio Lipari, accompagnato dalle percussioni di Davide Carrubba. Alle 20 spazio allo show cooking “I sapori della terra incontrano... il tonno”, curato dallo chef Francesco Bonomo, con un percorso tra ingredienti, sapori e tradizioni del territorio.

Accanto agli appuntamenti di approfondimento ci saranno alcune realtà produttive locali: Mare Puro, main sponsor dell’evento e realtà legata alla tradizione marinara trapanese, Oleificio Gabriele, Azienda Agricola Miceli, Azienda Agricola Francesca Sottile, Associazione Tradizione e Golosità e Antichi Intrecci di Coppola Antonina.

Alcuni produttori parteciperanno anche al talk e allo show cooking, portando una testimonianza diretta sul legame tra imprese agroalimentari, territorio e tradizioni.

Per informazioni e aggiornamenti il riferimento resta quello dei canali ufficiali della manifestazione.



