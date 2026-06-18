Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
18/06/2026 14:29:00

Valderice, Oltremare guarda al futuro del mare e della pesca

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-06-2026/valderice-oltremare-guarda-al-futuro-del-mare-e-della-pesca-450.jpg

A Valderice la sesta edizione di “Oltremare – Sicilia & Tradizione” non sarà soltanto una festa di sapori e degustazioni. Sabato 20 giugno, al Lido Valderice, la manifestazione ospiterà anche un confronto sul futuro della costa trapanese, sull’economia del mare e sulle opportunità per imprese, pescatori e produttori locali.

L’evento è organizzato dall’Associazione Bonagia Eventi & Promotion APS, con il patrocinio del Comune di Valderice e il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato delle Attività Produttive.

Il momento centrale sarà il talk show “Enogastronomia tra cultura e tradizioni”, in programma alle 19.30. Al centro del dibattito ci saranno il rapporto tra identità locale, sviluppo economico e valorizzazione delle risorse della fascia costiera trapanese.

Interverranno il sindaco di Valderice Francesco Stabile, l’assessore Anna Maria Mazzara, il presidente del Consiglio comunale Carmine Iovino e Giampiero Cappellino, direttore del GAL Pesca Trapanese, organismo impegnato nella promozione di progetti per lo sviluppo sostenibile delle comunità costiere e delle attività legate al mare.

Si parlerà di pesca, promozione del pescato locale, collaborazione tra imprese, produttori e ristoratori. L’enogastronomia, in questo quadro, non viene trattata solo come richiamo turistico, ma come possibile leva di crescita per il territorio.

Il confronto partirà da Bonagia e Valderice, ma guarderà all’intera costa trapanese. Qui il mare resta un elemento identitario, ma può diventare anche uno strumento di sviluppo economico, se legato a filiere locali, turismo, cultura e produzioni di qualità.

La manifestazione prenderà il via alle 18 con il dj set di Attilio Lipari, accompagnato dalle percussioni di Davide Carrubba. Alle 20 spazio allo show cooking “I sapori della terra incontrano... il tonno”, curato dallo chef Francesco Bonomo, con un percorso tra ingredienti, sapori e tradizioni del territorio.

Accanto agli appuntamenti di approfondimento ci saranno alcune realtà produttive locali: Mare Puro, main sponsor dell’evento e realtà legata alla tradizione marinara trapanese, Oleificio Gabriele, Azienda Agricola Miceli, Azienda Agricola Francesca Sottile, Associazione Tradizione e Golosità e Antichi Intrecci di Coppola Antonina.

Alcuni produttori parteciperanno anche al talk e allo show cooking, portando una testimonianza diretta sul legame tra imprese agroalimentari, territorio e tradizioni.

Per informazioni e aggiornamenti il riferimento resta quello dei canali ufficiali della manifestazione.









Native | 16/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781173603-0-la-mobilita-peugeot-in-provincia-di-trapani-la-sfida-vinta-da-automondo.jpg

La mobilità Peugeot in provincia di Trapani: la sfida vinta da...

Native | 15/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781276076-0-essepiauto-a-giugno-sconti-fino-a-12-000-euro-sull-usato-in-pronta-consegna.jpg

Essepiauto, a giugno sconti fino a 12.000 euro sull'usato in pronta...

Native | 12/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781174693-0-giulio-bellan-riceve-la-qualifica-di-revisore-della-sostenibilita.jpg

Giulio Bellan riceve la qualifica di Revisore della...