Maturità 2026, ecco le tracce della prima prova: Pavese, Brancati, Saragat e Mario Calabresi

18/06/2026 09:10:00

È iniziata questa mattina la Maturità 2026. Alle 8:30 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato alle scuole la chiave digitale per aprire il plico telematico contenente le tracce della prima prova scritta di italiano. Da quel momento, per oltre mezzo milione di studenti italiani, è ufficialmente cominciato l’esame più atteso dell’anno.

Le prime indiscrezioni sulle tracce sono emerse pochi minuti dopo l'apertura dei plichi e confermano una scelta che intreccia letteratura, storia repubblicana e riflessione civile.

Le tracce di analisi del testo

Per la Tipologia A, dedicata all’analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, il Ministero ha proposto:

un brano tratto da "I piaceri" di Vitaliano Brancati per la sezione dedicata alla prosa;

di Vitaliano Brancati per la sezione dedicata alla prosa; la poesia "Passerò per piazza di Spagna" di Cesare Pavese per la sezione poetica.

Una scelta che riporta al centro due autori fondamentali del Novecento italiano, offrendo agli studenti l'opportunità di confrontarsi con temi legati alla memoria, all'identità e ai sentimenti.

Saragat e Calabresi per il testo argomentativo

Per la Tipologia B, dedicata all'analisi e produzione di un testo argomentativo, sono state scelte due tracce molto diverse tra loro.

La prima riguarda il discorso pronunciato da Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente nel 1946, un testo che richiama i valori fondanti della democrazia italiana nel dopoguerra.

La seconda prende spunto da un brano del libro "Alzarsi all'alba" di Mario Calabresi, dedicato alle storie di persone che affrontano sacrifici, impegno e fatica come elementi essenziali della propria esistenza.

Sei ore per completare la prova

Come previsto dal regolamento, gli studenti avranno a disposizione sei ore per svolgere la prima prova scritta. Le sette tracce complessive sono suddivise nelle tre tradizionali tipologie:

Tipologia A : analisi e interpretazione di un testo letterario;

: analisi e interpretazione di un testo letterario; Tipologia B : analisi e produzione di un testo argomentativo;

: analisi e produzione di un testo argomentativo; Tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su temi di attualità.

Nelle prossime ore emergeranno anche i primi dati sulle tracce più scelte dagli studenti. Intanto, nelle scuole di tutta Italia, è il momento del silenzio, della concentrazione e di quella prima pagina bianca che, come ogni anno, segna l'inizio di una nuova tappa.

Qui un'articolo di Tp24 sulla maturità in Sicilia.



