Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
18/06/2026 09:10:00

Maturità 2026, ecco le tracce della prima prova: Pavese, Brancati, Saragat e Mario Calabresi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-06-2026/1781766884-0-maturita-2026-ecco-le-tracce-della-prima-prova-pavese-brancati-saragat-e-mario-calabresi.jpg

È iniziata questa mattina la Maturità 2026. Alle 8:30 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha inviato alle scuole la chiave digitale per aprire il plico telematico contenente le tracce della prima prova scritta di italiano. Da quel momento, per oltre mezzo milione di studenti italiani, è ufficialmente cominciato l’esame più atteso dell’anno.

Le prime indiscrezioni sulle tracce sono emerse pochi minuti dopo l'apertura dei plichi e confermano una scelta che intreccia letteratura, storia repubblicana e riflessione civile.

 

Le tracce di analisi del testo

 

Per la Tipologia A, dedicata all’analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, il Ministero ha proposto:

  • un brano tratto da "I piaceri" di Vitaliano Brancati per la sezione dedicata alla prosa;
  • la poesia "Passerò per piazza di Spagna" di Cesare Pavese per la sezione poetica.

Una scelta che riporta al centro due autori fondamentali del Novecento italiano, offrendo agli studenti l'opportunità di confrontarsi con temi legati alla memoria, all'identità e ai sentimenti.

 

Saragat e Calabresi per il testo argomentativo

 

Per la Tipologia B, dedicata all'analisi e produzione di un testo argomentativo, sono state scelte due tracce molto diverse tra loro.

La prima riguarda il discorso pronunciato da Giuseppe Saragat all'Assemblea Costituente nel 1946, un testo che richiama i valori fondanti della democrazia italiana nel dopoguerra.

La seconda prende spunto da un brano del libro "Alzarsi all'alba" di Mario Calabresi, dedicato alle storie di persone che affrontano sacrifici, impegno e fatica come elementi essenziali della propria esistenza.

 

Sei ore per completare la prova

 

Come previsto dal regolamento, gli studenti avranno a disposizione sei ore per svolgere la prima prova scritta. Le sette tracce complessive sono suddivise nelle tre tradizionali tipologie:

  • Tipologia A: analisi e interpretazione di un testo letterario;
  • Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo;
  • Tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su temi di attualità.

Nelle prossime ore emergeranno anche i primi dati sulle tracce più scelte dagli studenti. Intanto, nelle scuole di tutta Italia, è il momento del silenzio, della concentrazione e di quella prima pagina bianca che, come ogni anno, segna l'inizio di una nuova tappa.

 

Qui un'articolo di Tp24 sulla maturità in Sicilia.









Native | 16/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781173603-0-la-mobilita-peugeot-in-provincia-di-trapani-la-sfida-vinta-da-automondo.jpg

La mobilità Peugeot in provincia di Trapani: la sfida vinta da...

Native | 15/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-06-2026/1781276076-0-essepiauto-a-giugno-sconti-fino-a-12-000-euro-sull-usato-in-pronta-consegna.jpg

Essepiauto, a giugno sconti fino a 12.000 euro sull'usato in pronta...

Native | 12/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-06-2026/1781174693-0-giulio-bellan-riceve-la-qualifica-di-revisore-della-sostenibilita.jpg

Giulio Bellan riceve la qualifica di Revisore della...