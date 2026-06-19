Castelluzzo, Terr’eMare porta in piazza cucina, talk e musica

19/06/2026 11:38:00

Castelluzzo torna a raccontarsi attraverso i suoi prodotti, la cucina locale e il rapporto tra terra e mare. Dal 3 al 5 luglio, nella frazione di San Vito Lo Capo, si svolgerà Terr’eMare, evento promosso dall’ASC Castelluzzo in collaborazione con Slow Food Trapani e con il patrocinio del Comune.

Il centro della manifestazione sarà il Piccolo Villaggio del Gusto, aperto ogni sera dalle 19.30, con degustazioni, produttori locali, cooking show, talk e musica dal vivo. A condurre le tre serate sarà Giuseppe Scuderi.

L’impostazione è semplice: partire dal cibo per parlare del territorio. Non solo piatti e assaggi, quindi, ma anche agricoltura, alimentazione, filiere locali e tradizioni gastronomiche. Castelluzzo, tra uliveti e mare, diventa così un luogo in cui il gusto non resta vetrina, ma diventa racconto.

La prima serata sarà dedicata alle busiate al pesto trapanese, piatto simbolo della Sicilia occidentale. Il cooking show vedrà protagonisti Hajer Aissi della Cantina Siciliana di Trapani, referente Slow Food, Nino Grammatico dell’Oasi da Paolo e Giovanni Torrente, chef di San Vito Lo Capo. A seguire, il cabaret di Alessandro Gandolfo e la musica degli Atmosfera Blu.

Sabato 4 luglio il tema si sposterà dalla cucina alla terra. Al centro della serata ci sarà un talk su agricoltura biologica e salute nel piatto, con Giovanna Tranchida, biologa nutrizionista e fiduciaria Slow Food Trapani, Rosaria Miceli dell’Azienda Agricola Bio Miceli e Giuseppe Sortino dell’Oleificio Bio Sortino di Buseto Palizzolo. In chiusura, spazio alla musica anni Novanta con Radio Time 90.

Domenica 5 luglio il percorso si chiuderà con la mandorla, prodotto legato alla tradizione dolciaria del territorio. La giornata conclusiva si aprirà con il raduno del Motoclub Falchi Ericini, insieme ai club siciliani di Vespe e Lambrette. Poi il palco gastronomico ospiterà la nutrizionista Eleonora Grammatico, che illustrerà le proprietà della mandorla, e Pamela Leo della Pasticceria Capriccio, impegnata in una preparazione dedicata ai dolci.

Il finale sarà affidato ai Jack & the Starlighters, con un concerto tra rock, pop e rhythm and blues.

Terr’eMare punta a valorizzare un’identità precisa: quella di un territorio che vive di agricoltura, mare, cucina familiare e piccole produzioni. L’evento tiene insieme la festa di piazza e il confronto su ciò che arriva davvero in tavola: chi lo produce, come viene lavorato, quale storia porta con sé.

Il programma completo è disponibile sui canali ufficiali della manifestazione.



