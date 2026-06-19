Partanna celebra la Nocellara del Belice tra olio, gusto e musica

19/06/2026 17:10:00

Partanna dedica il fine settimana alla Nocellara del Belice. Sabato 20 e domenica 21 giugno torna la Festa della Nocellara del Belice, arrivata alla seconda edizione, con un programma che mette insieme convegni, degustazioni, visite nelle aziende agricole, cooking show e musica.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio della Regione Siciliana, assessorato alle Attività produttive, e con l’associazione Belice Valle, nasce per valorizzare una delle produzioni simbolo dell’agricoltura della Sicilia occidentale. Al centro c’è la Nocellara del Belice DOP, ma anche tutto ciò che ruota attorno a questa varietà: il lavoro degli agricoltori, la filiera olivicola, il paesaggio rurale, le possibilità di sviluppo economico e turistico per il territorio belicino.

Il programma si apre sabato mattina, alle 9, all’ex monastero delle Benedettine, con una tavola rotonda dedicata alla valorizzazione della Nocellara del Belice. Interverranno Valeria Borsellino, docente dell’Università di Palermo in Economia e Marketing dell’impresa agroalimentare sostenibile; Francesca Varia, funzionario Crea; Giuseppe Arezzo, presidente del Consorzio Dop Monti Iblei; Matteo Paladino, presidente Cia Sicilia occidentale; Francesco Lo Grasso, funzionario regionale Irvo; Rosalia Ventimiglia, in rappresentanza dell’associazione nazionale Città dell’Olio.

Alle 11 è prevista una masterclass sulle qualità organolettiche e fisiche dell’olio extravergine prodotto nelle colline partannesi. Sarà un momento pensato per avvicinare cittadini e visitatori alla cultura dell’olio, alle sue caratteristiche sensoriali e agli abbinamenti gastronomici.

La festa proseguirà in serata. Alle 19, in piazza Falcone e Borsellino, spazio al cooking show realizzato in collaborazione con l’Istituto professionale per i servizi alberghieri e ristorazione “Virgilio Titone” di Castelvetrano. Dalle 21 la piazza si animerà con musica e danze, grazie allo spettacolo “Hit dopo Hit – Notti d’estate”.

Domenica la giornata si aprirà con le visite guidate in alcune aziende agricole del territorio. Per tutta la giornata, nel centro storico di Partanna, tra corso Vittorio Emanuele e piazza Falcone e Borsellino, resteranno aperti gli stand dei produttori locali, con la possibilità di degustazioni gratuite.

“La Festa della Nocellara del Belice rappresenta molto più di un evento dedicato a una delle nostre produzioni simbolo, è un’occasione per raccontare l’identità di Partanna, il lavoro dei nostri agricoltori e il valore di un territorio che, attraverso la qualità delle sue eccellenze, guarda con fiducia al futuro”, dice il sindaco Francesco Li Vigni.

Per il primo cittadino, la Nocellara del Belice è “ambasciatrice della nostra storia, delle nostre tradizioni e della cultura del paesaggio olivicolo che caratterizza la Valle del Belice”. Da qui la scelta di una manifestazione che unisce approfondimento, degustazioni, spettacoli e occasioni di incontro, per far conoscere più da vicino il patrimonio umano e produttivo della comunità partannese.

L’appuntamento è dunque per sabato 20 e domenica 21 giugno a Partanna. I luoghi principali della festa saranno l’ex monastero delle Benedettine, piazza Falcone e Borsellino, corso Vittorio Emanuele e il centro storico.



