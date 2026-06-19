Alcamo Marina esclusa dai fondi regionali, SiAmo Alcamo: “Altra occasione persa”

19/06/2026 18:00:00

Nuova esclusione dai finanziamenti regionali per Alcamo Marina. Il progetto per la realizzazione della rete idrica nella borgata costiera non è stato ammesso al finanziamento previsto nell’ambito del PR FESR Sicilia 2021-2027, lasciando sul tavolo un intervento ritenuto strategico per il territorio.

Il provvedimento della Regione

A stabilirlo è il D.D.G. n. 927 del 17 giugno 2026 della Regione Siciliana, che inserisce il progetto tra quelli non ammessi ai contributi dell’Azione 2.5.1, relativa alle infrastrutture idriche.

Secondo quanto riportato nell’allegato tecnico, la causa dell’esclusione sarebbe particolarmente grave sul piano amministrativo: mancherebbero infatti istanza e documentazione allegata alla richiesta di finanziamento.

Un intervento ritenuto strategico per Alcamo Marina

Il progetto bocciato riguardava la realizzazione della rete idrica nella zona di Alcamo Marina, un’opera considerata da anni prioritaria per affrontare criticità strutturali legate ai servizi essenziali della borgata.

L’intervento avrebbe dovuto contribuire a migliorare la distribuzione idrica e a ridurre le storiche problematiche legate alla carenza di infrastrutture, con riflessi anche sul piano igienico-sanitario e ambientale.

Le accuse politiche: “Grave mancanza amministrativa”

Dura la reazione politica, che punta il dito contro la gestione amministrativa della pratica. Secondo il presidente di SiAmoAlcamo, Giacomo Sucameli, l’esclusione rappresenta un’occasione persa pesante per la città.

Nel suo intervento denuncia una gestione definita superficiale, chiedendo chiarimenti su tutta la filiera amministrativa: dalla predisposizione degli atti fino alla trasmissione alla Regione Siciliana.

Le domande aperte sulla gestione del progetto

Resta ora da chiarire dove si sia interrotto il procedimento: se nella fase comunale, a livello di ATI competente o nella trasmissione degli atti alla Regione.

Un nodo centrale riguarda proprio la documentazione mancante, elemento che ha determinato l’esclusione automatica dal finanziamento.



