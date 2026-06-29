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Cronaca
29/06/2026 15:58:00

Si ribalta con il trattore e muore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-06-2026/si-ribalta-con-il-trattore-e-muore-450.jpg

 Un uomo di 61 anni ha perso la vita a causa del ribaltamento del suo trattore. L’incidente si è verificato nel pomeriggio in contrada San Giovanni a Patti. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo si sarebbe improvvisamente capovolto, travolgendo il conducente e causandogli gravi traumi. Nonostante le condizioni disperate, l’uomo sarebbe riuscito a contattare i soccorsi prima di perdere conoscenza.

 

Trasportato d’urgenza all’ospedale “Barone Romeo” di Patti, il 61enne avrebbe anche riferito ai carabinieri intervenuti sul posto alcuni dettagli sulla dinamica dell’accaduto. Le lesioni riportate si sono però rivelate fatali e il decesso è sopraggiunto poco dopo il ricovero.

 

Accertata la natura accidentale dell’episodio, la salma è stata successivamente restituita ai familiari. Ancora una morte sul lavoro in ambito agricolo, in un contesto dove le attività nei campi continuano a rappresentare uno dei settori più esposti a rischi legati a mezzi pesanti e terreni difficili.

 









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