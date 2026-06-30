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Politica
30/06/2026 17:30:00

Forza Italia attacca la giunta Patti: "Marsala non può restare ostaggio delle trattative"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-06-2026/forza-italia-attacca-la-giunta-patti-marsala-non-puo-restare-ostaggio-delle-trattative-450.jpg

A un mese dall'insediamento della nuova amministrazione comunale, Forza Italia interviene criticando i tempi della sindaca Andreana Patti nella definizione dell'assetto di governo.

 

«Il vento sta cambiando». Era questo uno degli slogan più ricorrenti della campagna elettorale della sindaca Andreana Patti. «E il vento, in effetti, sembra cambiare così rapidamente da aver lasciato l'amministrazione comunale senza una direzione chiara», affermano la segretaria comunale di Forza Italia, Elia Martinico, e il consigliere comunale Enzo Sturiano.

 

Nel mirino degli azzurri ci sono la mancata definizione della giunta e l'assenza, a oggi, delle deleghe assessoriali e della nomina del vicesindaco.

«È trascorso un mese e Marsala continua ad avere una giunta incompleta, assessori senza deleghe e nessun vicesindaco. È una situazione che non può più essere giustificata come una fisiologica fase di avvio. Governare significa assumersi responsabilità e dare ai cittadini riferimenti certi», dichiarano Martinico e Sturiano.

 

Secondo Forza Italia, vincere le elezioni non basta se poi manca un'organizzazione amministrativa definita. «Non basta costruire una coalizione ampia e trasversale per vincere le elezioni. Bisogna poi dimostrare di saper amministrare con pragmatismo, organizzazione e chiarezza. I cittadini hanno il diritto di sapere chi governa, chi decide e chi risponde dei diversi settori dell'amministrazione. Oggi, invece, regna l'incertezza».

 









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