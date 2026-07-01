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Cittadinanza
01/07/2026 17:18:00

Marsala, San Teodoro tra posidonia e niente bagnini: la protesta di un turista

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-07-2026/marsala-san-teodoro-tra-posidonia-e-niente-bagnini-la-protesta-di-un-turista-450.jpg

La spiaggia di San Teodoro, uno dei luoghi simbolo dell’estate marsalese, finisce ancora una volta al centro delle segnalazioni. A scrivere alla redazione è un turista trentino, che denuncia lo stato dell’arenile al 30 giugno: posidonia spiaggiata ancora presente e assenza del servizio di salvataggio.

 

“Ed eccoci al vaglio della nuova amministrazione. Tanto parlare, ma del turismo a Marsala non interessa a nessuno, anzi solo quando è ora di chiedere soldi”, scrive il turista.

La segnalazione riguarda una delle spiagge più frequentate e fotografate del litorale marsalese, meta ogni estate di residenti e visitatori. Ma l’immagine restituita in questi giorni non è quella attesa da chi sceglie Marsala per il mare.

“Questa è la spiaggia di San Teodoro al 30 giugno. Una spiaggia simbolo. Non lamentiamoci se la gente non torna più e i giovani sono costretti a emigrare”, aggiunge il turista.

Il problema è soprattutto quello, già segnalato nei giorni scorsi da TP24, dell’assenza dei bagnini nelle spiagge libere. Il Comune ha infatti installato cartelli che avvisano i bagnanti della mancanza del servizio di salvamento e indicano che la balneazione non è sicura.

 

Un messaggio che, in piena stagione estiva, pesa ancora di più in aree molto frequentate come San Teodoro, dove la presenza di turisti, famiglie e giovani è già alta.

La questione della posidonia, che va gestita nel rispetto delle norme ambientali, resta un tema delicato. Ma per chi arriva in spiaggia a stagione iniziata, la percezione è quella di una località non pronta ad accogliere i visitatori.









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