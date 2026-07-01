1° Luglio: arresti per l'attentato a Ranucci, macerie in Venezuela, topi a Gaza

01/07/2026 07:28:00

E' il 1° Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani

• Quattro persone sono state arrestate con l’accusa di aver piazzato, a ottobre 2025, una bomba all’esterno della casa del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Il mandante rimane sconosciuto, ma dalle indagini emerge una pianificazione accurata

• Secondo Corina Yoris, che nel 2024 sembrava poter sfidare Maduro, il Venezuela è sull’orlo della guerra civile. Intanto dalle macerie del terremoto, avvenuto sei giorni fa, è stato estratto vivo un bambino di tre anni



• La Corte Suprema statunitense ha respinto il tentativo di Trump di limitare la validità dello ius soli. Ma il presidente ha detto di sperare che il Congresso ribalti la decisione

• Secondo il New York Times l’Oman vuole far pagare alle navi che passano nello stretto di Hormuz una tassa sui servizi non obbligatoria, volontaria

• Stamattina a Écône, nel Vallese, i seguaci di Lefebvre consacreranno quattro nuovi vescovi contro la volontà del Papa, attirando così su di sé un’inevitabile scomunica. Ieri Leone ha detto loro: «Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore: tornate sui vostri passi!»

• La donna ferita a Montecarlo, compagna dell’oligarca ucraino vittima con lei e con il figlio di un attentato, ha subito l’amputazione delle gambe

• A Gaza «una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi, che mordono. Mordono soprattutto i bambini»: così il cardinale Pierbattista Pizzaballa

• Dopo il gran caldo, oggi nel pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali al Nord. Ma intanto nel mantovano un bracciante è morto sotto il sole mentre raccoglieva angurie, e alla Marcegaglia Ravenna gli operai hanno scioperato per i 45 gradi in fabbrica

• È italiano l’uomo che ha ucciso un pizzaiolo a Reggio Emilia. Ha 43 anni, precedenti penali e problemi psichiatrici

• Nel barese una guardia giurata ha affiancato in moto un operaio e gli ha sparato in testa. Sospettava che la vittima avesse una relazione con la sua compagna

• Sull’autostrada Torino-Piacenza una persona che camminava sul ciglio della carreggiata è morta investita da così tante macchine da rendere difficile determinarne persino il sesso

• All’Argentario si è vista la premier Meloni fare un aperitivo al Sottovento con la sorella Arianna (che domani parteciperà al ricevimento Usa a villa Taverna). Un giornalista ha detto che ci è arrivata in elicottero, ma Palazzo Chigi ha risposto che non è vero, e che invece ci è andata in auto

• La Calabria, governata da FI, sarà la prima Regione italiana con UberX

• Giuseppe Conte ieri sera ha annunciato che si farà ascoltare nella commissione d’inchiesta sul Covid

• La Lombardia ha approvato la legge che garantisce anche ai senza fissa dimora il medico di base o il pediatra

• Secondo Bloomberg la Ford negli ultimi anni ha riassunto oltre 300 ingegneri perché sostituirli con l’Ai non si è rivelato efficace come si credeva

• Ai Mondiali la Francia ha battuto la Svezia 3 a 0 con una doppietta di Mbappé, i Paesi Bassi hanno perso 3 a 4 ai rigori contro il Marocco, la Norvegia ha battuto la Costa d’Avorio 2 a 1, e stamattina all’alba si è conclusa Messico-Ecuador per 2 a 0

• Sui social sta girando un video in cui Maradona prevedeva che prima o poi ai Mondiali «Gli americani faranno quattro tempi da 25 minuti per la pubblicità», come in effetti sta succedendo in questa edizione con gli hydratation break

• Leonardo Maria Del Vecchio Junior ha disertato l’assemblea di Delfin

• Dopo averlo annunciato, ieri Stefano Donnarumma ha rassegnato le dimissioni da amministratore delegato di Ferrovie dello Stato

• Oggi entra in vigore lo scudo Ue sull’acciaio, con limiti alle importazioni e dazi al 50 per cento

• WhatsApp ha annunciato l’introduzione di un nome utente per mantenere privato il proprio numero di telefono

• La Danimarca è diventata il primo Paese ad aver completato tutti gli investimenti legati al Recovery Plan, che in Italia è stato attuato con il Pnrr

• Il ministero Valditara ha annunciato che verranno destinati 420 milioni di euro alla mobilità internazionale degli studenti delle scuole superiori

• In Spagna hanno fatto richiesta di regolarizzazione della propria posizione – possibilità che scadeva a mezzanotte – più di un milione di migranti

• A Graz, città austriaca di 300 mila abitanti, è stata eletta una sindaca comunista

• La campionessa olimpica di pattinaggio velocità Francesca Lollobrigida è incinta del suo secondo figlio

• A Wimbledon Berrettini ha superato Wawrinka, Sonego ha battuto l’argentino Etcheverry, Arnaldi è stato eliminato da Halys. La partita di Cobolli è stata sospesa per il buio e riprenderà oggi (oggi alle 14.30 gioca anche Sinner, contro Borges)

• Il cestista statunitense LeBron James lascerà i Los Angeles Lakers, ma giocherà ancora, probabilmente nei Golden State Warriors

• Polemiche a Ferrara perché il “Festival delle Città Identitarie” omaggerà il gerarca fascista Italo Balbo

• Sono morti l’attore inglese Michael Byrne (82 anni), il pugile Elio Cotena (80), il disegnatore Franco Devescovi (83), la mezzosoprano statunitense Mignon Dunn 98), il filosofo e pianista ungherese Ervin László (94)



Titoli

Corriere della sera: Migranti, la sconfitta di Trump

la Repubblica: Ius soli, schiaffo a Trump

La Stampa: Ius soli, la sconfitta di Trump

Il Sole 24 Ore: Piazza Affari al top: +15% in sei mesi

Il Messaggero: “Disagi per viaggiare meglio / 1300 cantieri attesi da anni”

Il Giornale: Covid, l’ora della verità per Conte

Avvenire: Diritto supremo

Qn: Caldo, incubo blackout / L’Oms: emergenza Europa

Leggo: “Topi, fogne e traumi: disastro Gaza”

Il Fatto: Preferenze e giustizia: / la destra perde la testa

Libero: Il Conte Pinocchio

La Verità: Così la Procura di Roma / ha “salvato” Arcuri / e arricchito i mediatori

Il Mattino: “Trasporti, disagi per migliorare”

il manifesto: Dietro / la collina

il Quotidiano del Sud: Voto, centrodestra in tilt

Domani: La Corte dà una lezione ai Maga / Trump sconfitto sullo Ius soli



