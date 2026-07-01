Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Rubriche

» L'Alfiere
01/07/2026 07:40:00

Tecnologia e potere. Il confronto alla Summer School di Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-06-2026/tecnologia-e-potere-il-confronto-alla-summer-school-di-marsala-450.jpg

Sabato scorso è calato a Marsala il sipario sulla XI edizione della History & Politics (H&P) Summer School. Il tema era: “Politics After Tomorrow. Teorie e istituzioni per il XXI secolo”. Le lezioni hanno analizzato la complessità del presente con un focus su libertà, diritti, istituzioni e democrazia.

 

Una lezione tenuta da Giovanni Borgognone, professore ordinario di Storia del pensiero politico all’Università di Torino, ha riguardato la Silicon Valley e l’ordine politico.

 

La vasta area situata a sud di San Francisco, in California, è ritenuta il principale centro mondiale dell’innovazione tecnologica, fornendo infrastrutture e strumenti algoritmici – come intelligenza artificiale, Big Data e sistemi di sorveglianza – che abilitano nuove forme di tecnocrazia.

 

Attraverso il “solutionism tecnologico”, l’ideologia secondo cui qualsiasi problema sociale, politico o umano, per quanto complesso, possa avere una soluzione semplice fondata su app, algoritmi o dispositivi, si tende a ignorare le cause profonde, riducendo questioni sistemiche a “rebus tecnici” da risolvere.

L’alleanza tra le Big Tech – Google, Apple, Meta, Amazon e Microsoft (GAFAM) – a cui alcuni analisti aggiungono Tesla e NVIDIA, e la destra americana si è negli anni rafforzata, creando un asse tra i giganti della tecnologia e l’amministrazione Trump. Questo legame si fonda su convergenze di interessi economici – deregolamentazione e tagli fiscali – e su visioni geopolitiche comuni.

 

Le multinazionali sostengono l’agenda della deregulation per ridurre i vincoli antitrust e le tutele sulla privacy, con l’obiettivo di competere in modo più aggressivo a livello globale, in particolare nei confronti della Cina.

 

Inoltre, si è recentemente consolidata una comunità di intenti sullo sviluppo dell’intelligenza artificiale come asset strategico. Emerge così la volontà, anche attraverso l’occupazione delle istituzioni, di costruire un’egemonia culturale di matrice gramsciana.

In questo senso, lo slogan “All politics is downstream of culture”, mutuato dal pensiero del filosofo sardo, diventa uno dei riferimenti ideologici con cui una parte della destra americana, in particolare l’area MAGA, punta a ridefinire i rapporti tra politica, cultura e potere, con il rischio di uno slittamento dalla democrazia verso forme di tecnocrazia.

 

Vittorio Alfieri









Native | 30/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-06-2026/1782828703-0-mondoauto-marsala-un-anno-in-piazza-caprera-grazie-ai-nostri-clienti.jpg

MondoAuto Marsala, un anno in Piazza Caprera: “Grazie ai nostri...

Native | 30/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-06-2026/1782804189-0-marsala-gusti-e-materie-prime-la-produzione-di-gelato-artigianale-di-pasticceria-savoia.jpg

Marsala, gusti e materie prime: la produzione di gelato artigianale di...

Native | 29/06/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-06-2026/1782725948-0-torna-calici-di-stelle-di-colomba-bianca-l-11-agosto-al-castello-di-salemi-con-una-formula-inedita.jpg

Torna Calici di Stelle di Colomba Bianca: l'11 agosto al Castello di...