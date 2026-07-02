Il mare di tutti, La spiaggia inclusiva di Piazza Vittorio a Trapani

02/07/2026 06:00:00

Trapani, a Piazza Vittorio prende il via la "Spiaggia Inclusiva": il mare diventa accessibile a tutti

Un mare davvero aperto a tutti. A Piazza Vittorio prende ufficialmente il via "Spiaggia Inclusiva", il servizio gratuito promosso dal Comune di Trapani insieme ad Asp Trapani, Distretto Socio Sanitario D50, Croce Rossa Italiana – Comitato di Trapani e a una fitta rete di associazioni del territorio, con l'obiettivo di garantire a persone con disabilità, famiglie e cittadini con difficoltà motorie la possibilità di vivere il mare in sicurezza, autonomia e inclusione.



Il progetto mette a disposizione una serie di servizi pensati per abbattere le barriere fisiche e favorire l'accessibilità. Nell'area attrezzata sono presenti sedie Job per l'ingresso in acqua, una passerella che facilita l'accesso alla spiaggia, un defibrillatore e un WC chimico.



Dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13.30, il servizio assicura anche l'assistenza sanitaria grazie alla presenza di un Operatore Socio Sanitario dell'Asp Trapani e, quando necessario, di personale infermieristico. Nel pomeriggio entrano in campo le attività curate dal Distretto Socio Sanitario D50, che arricchiscono il progetto con momenti ricreativi e di socializzazione.





Un ruolo centrale è affidato anche alla rete del volontariato. Volontari, famiglie e accompagnatori collaborano per offrire supporto a chi usufruisce della spiaggia, mentre l'équipe del progetto DesTeenAzione – Desideri in Azione propone attività ludico-ricreative pensate per coinvolgere persone di tutte le età.

Tra i servizi è attivo anche un Info Point, curato da SOS Autismo APS nell'ambito del progetto MAROASI, che offre accoglienza, orientamento e supporto alle persone con autismo e alle loro famiglie, promuovendo momenti di socializzazione e partecipazione.



A coordinare il lavoro delle associazioni è la Croce Rossa Italiana – Comitato di Trapani. L'assessore Giuseppe Virzì richiama l'importanza del servizio, attivo per tutta l'estate, e del protocollo che unisce Comune, Asp Trapani, Distretto Socio Sanitario D50 e volontariato. Il cuore del progetto è il sostegno concreto alle persone con disabilità e alle loro famiglie, affiancato dalle attività pomeridiane curate dal Distretto D50.



Parole di apprezzamento arrivano anche dalla commissaria straordinaria dell'Asp Trapani, Sabrina Pulvirenti, che riconosce il lavoro svolto dall'amministrazione comunale nella cura e nella pulizia dell'area, elementi essenziali per garantire un servizio efficiente e accogliente.



La Capitaneria di Porto conferma il proprio sostegno all'iniziativa. Per il comandante Maurizio Ricevuto la presenza nelle attività sociali legate al progetto "Mare Sicuro" rappresenta un impegno concreto, con l'auspicio che Piazza Vittorio possa diventare non solo una spiaggia accessibile durante l'estate, ma anche un luogo di incontro e aggregazione per la città. Un concetto riassunto da una frase che accompagna l'intero progetto: i limiti si superano insieme.

Nella stessa direzione si inserisce l'impegno dell'amministrazione comunale. Per il sindaco Giacomo Tranchida l'obiettivo è abbattere le barriere fisiche e culturali che ancora impediscono a molti di vivere pienamente il mare. "Spiaggia Inclusiva" nasce infatti dalla collaborazione tra istituzioni, sanità, volontariato e associazioni e rende Piazza Vittorio un simbolo concreto di accessibilità e civiltà. L'area rappresenta oggi un punto strategico per il progetto, anche se in futuro, con la riqualificazione di altre spiagge cittadine, il servizio potrà essere ospitato in una nuova sede.



Determinante, infine, il contributo del Forum Trapani Accessibile, di SOS Autismo, Azione X, della cooperativa sociale Voglia di Vivere, della Croce Rossa, del Distretto Socio Sanitario D50, dell'Asp Trapani, del Comune di Trapani e dei numerosi volontari, tra cui quelli coordinati da don Andrea, che ogni giorno contribuiscono a rendere la spiaggia un luogo realmente aperto a tutti.

"Spiaggia Inclusiva" si conferma così un'iniziativa di grande valore sociale, capace di trasformare il diritto al mare in un'opportunità reale per tutti. Alla presentazione non mancano rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni, del mondo sanitario e del volontariato, a testimonianza di una rete che funziona e lavora insieme per la comunità. Resta però il rammarico per una partecipazione ancora limitata della cittadinanza: iniziative come questa meritano infatti di essere conosciute e vissute da un numero sempre maggiore di trapanesi, perché l'inclusione riguarda l'intera comunità.

Beatrice Progni



