10/07/2026 13:33:00

Libri, musica, premi letterari e memoria civile nei cortili e nei luoghi simbolo di Erice.

Torna “Cortili Narranti – Erice 2026”, la rassegna promossa dall’associazione Vivere Erice con il sostegno del Comune di Erice, Assessorato Cultura e Turismo.

Il programma si svolgerà tra luglio e agosto, con appuntamenti a ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

Si parte con Cortili Fioriti

Il primo appuntamento è in programma sabato 18 e domenica 19 luglio con il concorso “Cortili Fioriti 2026”.

Sarà un itinerario tra i cortili partecipanti, con la premiazione finale. Un modo per aprire gli spazi privati e storici del borgo, trasformandoli in luoghi di incontro e racconto.

La rassegna porta avanti una formula ormai riconoscibile: usare Erice non come semplice cornice, ma come parte viva degli eventi.

Giacomo Pilati al Cortile D’Alì

Sabato 1 agosto, alle 18.30, al Cortile D’Alì, spazio a parole, luoghi e memoria.

Giacomo Pilati presenterà “Blu e sale. Un’educazione siciliana”, pubblicato da BibliotheKa.

Dialogherà con l’autore Angela Grammatico. Le letture saranno affidate a Mariza D’Anna.

Un ricordo per Renato Lo Schiavo

Venerdì 7 agosto, alle 18.30, al Circolo del Tennis, la rassegna dedicherà un momento al ricordo del professor Renato Lo Schiavo.

L’appuntamento si intitola “Ricordando il prof. Un pomeriggio per Renato Lo Schiavo”.

Sono previste letture anarchiche irriverenti da “Il cazzabubbolo ciuschero”, edito da Di Girolamo e Saranno presenti quanti gli hanno voluto bene.

Borgo in musica il 9 agosto

Domenica 9 agosto sarà la giornata di “Borgo in Musica”.

Si comincia alle 11 al Teatro Gebel Hamed con Della De Pina, al pianoforte.

Alle 18, ai Giardini del Balio, suonerà la Forever Band Pop/Rock, con Mariel Inglese alla voce, Gianluca Almanza alle tastiere, Giuseppe Giurlanda alla batteria, Marcello Monteleone alla chitarra, Marco Virgilio al basso e Giuseppe Fernandez come sound engineer.

Alle 21.30, di nuovo al Teatro Gebel Hamed, spazio al Blu Notes Quartet Jazz, con Giovanni Balistreri al sax tenore, Andrea Gugino al pianoforte, Vito Vulpetti al basso elettrico e Aurelia Romei alla batteria.

Stefania Auci al Castello di Venere

Mercoledì 12 agosto, alle 19, al Castello di Venere, arriva Stefania Auci.

La scrittrice presenterà “L’alba dei leoni”, pubblicato da Nord, il romanzo che torna alle origini della saga dei Florio.

Il dialogo sarà con Noemi Genovese. Le letture saranno a cura di Mariza D’Anna.

Premio Franco Di Marco

Venerdì 21 agosto, alle 18.30, a Palazzo Sales, si terrà la consegna del Premio Franco Di Marco “Il medico scrittore”.

Il riconoscimento andrà a Salvatore Requirez per il romanzo “La macchia”, pubblicato da Nuova Ipsa.

Dialogheranno con l’autore Giuseppe Di Marco, Noemi Genovese e Massimiliano Palucci. Le letture saranno di Antonella La Commare.

Savatteri, Picone e Camilleri

Giovedì 27 agosto, alle 18.30, al Cortile Grande, l’appuntamento sarà dedicato ai “Camilleri in parole e immagini”.

Gaetano Savatteri e Salvatore Picone presenteranno “Il contastorie di Vigàta” e “In Sicilia con Andrea Camilleri”, pubblicati da Giulio Perrone editore.

Dialogheranno con gli autori Concetto Prestifilippo, Mariza D’Anna e Noemi Genovese.

Il Premio letterario Città di Erice

La chiusura è in programma venerdì 28 agosto, alle 19, al Castello di Venere.

Sono previste le cerimonie di premiazione del Premio Letterario Città di Erice, giunto all’ottava edizione, e del Premio Letterario Giovani, alla terza edizione.

Il Premio Letterario Città di Erice 2026 era già stato presentato al Salone internazionale del Libro di Torino insieme a Cortili Narranti, come parte del lavoro dell’associazione Vivere Erice sulla promozione della lettura e del territorio.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti.



