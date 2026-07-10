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Cronaca

» Meteo
10/07/2026 17:51:00

Caldo africano in arrivo, la Sicilia si prepara a sfiorare i 43 gradi: la settimana più rovente dell'estate

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/1783691815-0-caldo-africano-in-arrivo-la-sicilia-si-prepara-a-sfiorare-i-43-gradi-la-settimana-piu-rovente-dell-estate.jpg

Dopo un inizio di luglio tutto sommato sopportabile, la tregua sta per finire. Dalla prossima settimana la Sicilia sarà investita da una nuova e intensa ondata di caldo africano che potrebbe portare i termometri fino a 42-43 gradi, soprattutto nelle aree interne dell'Isola. Secondo le previsioni, quella che inizierà lunedì 13 e raggiungerà il culmine tra mercoledì 15 e giovedì 16 luglio rischia di essere la fase più calda dell'estate.

L'anticiclone subtropicale, dopo aver fatto registrare temperature estreme in Francia e Spagna, si prepara infatti a conquistare anche l'Italia. Finora la Sicilia era rimasta ai margini delle grandi ondate di calore, con valori vicini alle medie stagionali, ma lo scenario è destinato a cambiare rapidamente.

 

Temperature oltre i 40 gradi

 

Le massime saliranno progressivamente già da lunedì, per poi raggiungere il picco nella seconda parte della settimana. Nelle zone interne della Sicilia si potranno toccare 42-43°C, mentre lungo le coste il caldo sarà reso ancora più pesante dall'aumento dell'umidità.

Le temperature minime resteranno elevate anche durante la notte, rendendo difficile il raffrescamento degli ambienti e aumentando il disagio soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

 

Afa in aumento e notti tropicali

 

Non sarà solo il termometro a preoccupare. L'afa crescerà sensibilmente, soprattutto lungo i litorali, dove il dew point, l'indice che misura la quantità di umidità presente nell'aria e quindi la percezione del caldo, raggiungerà valori elevati. In pratica, il caldo sarà percepito come ancora più intenso rispetto a quello indicato dai termometri.

Anche nelle aree montane si supereranno frequentemente i 35 gradi, un valore decisamente elevato per località tradizionalmente più fresche.

 

Un breve stop nel weekend, poi nuova impennata

 

Secondo il meteorologo Edoardo Ferrara di 3BMeteo, nel fine settimana è previsto un temporaneo indebolimento dell'anticiclone, con temporali anche intensi al Nord e lungo l'Appennino. Ma sarà soltanto una breve parentesi.

Già dall'inizio della prossima settimana la cupola africana tornerà infatti a rafforzarsi rapidamente, investendo in pieno anche l'Italia meridionale e la Sicilia, dove sono attesi i valori termici più elevati del Paese.

Per l'Isola si prospettano quindi giorni di caldo estremo, con condizioni che richiederanno particolare attenzione nelle ore centrali della giornata e un elevato rischio di stress da calore.









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