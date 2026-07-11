11 Luglio: report sospeso, Repubblica contro il direttore, allarme attentato a Trump

11/07/2026 07:30:00

E' l'11 Luglio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• La Rai quest’estate non trasmetterà le repliche di Report, «in attesa che si faccia piena chiarezza sulla delicata e complessa vicenda» dell’attentato a Ranucci. Lavitola, amico del conduttore, comincia a perdere la pazienza: se «quello stronzo» (Ranucci) ha qualche dubbio sulla sua innocenza, «gli sputo in faccia»

• Diffusasi la notizia del suo passaggio a Qn, il direttore Mario Orfeo è stato attaccato dall’assemblea di redazione di Repubblica. «Non si possono avere due padroni», gli avrebbe detto il giornalista Pucciarelli



• I servizi segreti israeliani, secondo il Wall Street Journal, avrebbero avvisato Trump che gli iraniani stanno preparando un piano per assassinarlo. Intanto, il presidente ha detto che sono ricominciati i negoziati con i pasdaran, ma che la tregua rimane sospesa

• Nei filmati dei funerali di Khamenei in prima fila tra i notabili si notava un uomo con il volto oscurato. Si ipotizza che possa essere il successore (e figlio) Mojtaba

• Stanotte, verso le tre italiane, ci sono stati attacchi russi a Kiev

• Un incendio nei boschi dell’Andalusia ha causato 12 morti. Roghi (ma nessuna vittima) anche in Italia: sulle colline di Verona, in val d’Ossola, nel parco del Gran Paradiso

• Durante un volo Ryanair partito da Salonicco e diretto a Memmingen, l’oblò dell’aereo si è rotto. Un passeggero serbo di 61 anni si è ritrovato con la testa di fuori, ma per fortuna la moglie e gli altri viaggiatori sono riusciti a tenerlo saldamente e a non farlo volare via

• A Loreto un tunisino ha accoltellato a morte l’ex compagna

• Filippo Oldani, 20 anni, ha confessato di aver ucciso sua madre, Lorella Capano, il 6 luglio a Sanremo

• Il secondo appuntamento di piazza del campo largo, previsto a Padova il 15 luglio, è stato annullato

• Ieri Mattarella era a Seveso per ricordare i 50 anni dall’incidente, Meloni alla messa – celebrata da Zuppi dentro la Cassazione – per ricordare i 50 anni dall’uccisione di Vittorio Occorsio, il giudice vittima di terrorismo di destra

• Il nodo di Firenze dell’alta velocità è stato ripristinato (ma ci saranno nuovi lavori dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio)

• La Commissione Ue ha iniziato una pratica di accusa formale contro Meta. I prodotti dell’azienda inducono dipendenza e, se il loro design non verrà cambiato per evitarlo, la compagnia riceverà una multa fino al 6 per cento del suo fatturato annuo mondiale

• Apple ha fatto causa a OpenAi per aver rubato segreti aziendali

• A Wimbledon Sinner ha battuto Djokovic e perciò per il secondo anno di fila giocherà in finale, contro Zverev, domani (orario da definire)

• Ai Mondiali la Spagna ha battuto il Belgio 2 (Ruiz, Merino) a 1 (De Ketelaere). Martedì alle 21 giocherà in semifinale contro la Francia

• A Barcellona giovedì la temperatura ha toccato i 40,7 gradi, il dato più elevato registrato in 112 anni

• A Hengzhou, in Cina, le strade sono allagate a causa di un tifone, e sono anche infestate di serpenti, velenosi e non, fuggiti dalle fattorie di rettili locali

• Per la prima volta i cinesi sono riusciti a far riatterrare la sezione inferiore di un razzo. È un grande passo avanti verso la sostenibilità economica dei lanci spaziali, che permette alla Cina di fare concorrenza alle aziende statunitensi come SpaceX (che intanto sta testando un satellite a energia nucleare)

• Nel Regno Unito un giovane di 26 anni è stato arrestato per aver ucciso un’anziana sostenitrice di Farage, nota per i suoi interventi in tv

• A sorpresa Carlo e Camilla hanno ricevuto a Highgrove House Harry, Meghan e i loro figli. È il primo incontro tra il nonno e i nipoti Archie e Lilibet, che hanno già 7 e 5 anni

• A Milano l’ex portiere della nazionale Francesco Toldo, che oggi ha 54 anni, ha placcato e fermato un ladro che aveva appena rubato una bici. «Le persone in strada mi hanno riconosciuto e mi volevano abbracciare»

• Secondo La Liste Hotels 2026, il secondo migliore albergo del mondo è l’hotel San Pietro di Positano (il primo è il Badrutt’s Palace di St. Moritz)

• Il belga Tim Merlier ha vinto la settima tappa del Tour de France con arrivo a Bordeaux. Pogačar conserva la maglia gialla

• Benedetta Rossi, 53 anni, cuoca marchigiana molto famosa sui social, ha adottato due bambine straniere insieme al marito

• L’arazzo Bayeux dal nord della Francia è finalmente arrivato a Londra, dove da settembre sarà esposto al British Museum

• L’Istat ha rilevato che più di quattro italiani su dieci non aprono nemmeno un libro in un anno

• Teddy Reno da oggi è il primo cantante italiano centenario

• È morto il critico cinematografico inglese Tony Rayns (77 anni), esperto di cinema asiatico



Titoli

Corriere della sera: «Se l’Iran mi uccide, distruggeteli»

la Repubblica: «Un piano / per uccidere / Trump»

La Stampa: «Assumiamo 18mila agenti»

Il Sole 24 Ore: Descalzi: «Energia, il mondo è cambiato / Servono strategie per il dopo Hormuz»

Il Messaggero: Trump avverte: / «Se l’Iran mi uccide / dovete distruggerli»

Il Giornale: Bomba, pm al lavoro / sul ruolo di Ranucci

Avvenire: Ripresa ingolfata

Qn: L’ultima minaccia di Trump / «Se sarò ucciso colpite l’Iran»

Il Fatto: La Rai trova il colpevole / della bomba: è “Report”

Libero: Sospeso Report

La Verità: Il piano «Ranucci in politica» / è partito dalla sinistra Usa

Il Mattino: «Se l’Iran mi uccide distruggeteli»

il manifesto: Un pasto / al sole

il Quotidiano del Sud: Iran, negoziati senza pace / Un piano per uccidere Trump

Domani: Ranucci, la Rai sospende Report / Lavitola: «Dubita di me? Gli sputo»



