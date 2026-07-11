Autostrada A29, riaperto lo svincolo di Castellammare
È stato riaperto in anticipo rispetto alla data prevista lo svincolo di Castellammare del Golfo, lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo.
I lavori di ripristino, eseguiti da Anas, riguardavano il deterioramento del piano viabile in corrispondenza del sovrappasso autostradale dello svincolo. Gli interventi si sono conclusi oggi e l’uscita è tornata pienamente operativa.
“Un plauso ad Anas e alle maestranze che hanno portato avanti i lavori con celerità”, commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, sottolineando che la riapertura anticipata consente di restituire lo svincolo alla fruibilità dei cittadini e di rafforzare la sicurezza della circolazione in un periodo di forte traffico verso le località di mare.
Per Aricò si tratta di “un ulteriore esempio” della sinergia tra Regione Siciliana e Anas, che sta permettendo la chiusura rapida di diversi cantieri stradali e autostradali in Sicilia.
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