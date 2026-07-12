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Cronaca
12/07/2026 15:52:00

Catturato il detenuto fuggito a Trapani 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-07-2026/1783864527-0-catturato-il-detenuto-fuggito-a-trapani.jpg

È stato rintracciato e arrestato il detenuto del carcere Pietro Cerulli di Trapani che questa mattina era riuscito a fuggire davanti al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate, dove era stato accompagnato per urgenti accertamenti sanitari.

 

L'uomo, un detenuto italiano, è stato individuato al termine di una vasta operazione di ricerca scattata subito dopo l'evasione. Per tutta la mattinata la Polizia penitenziaria, supportata dalle altre forze dell'ordine, ha battuto la città e le aree limitrofe all'ospedale. Sono stati richiamati in servizio anche gli agenti che si trovavano a riposo e sono arrivati rinforzi da Palermo.

 

Secondo una prima ricostruzione, il detenuto era stato trasferito in ambulanza al Sant'Antonio Abate. Una volta giunto nell'area del pronto soccorso, approfittando dell'apertura del portellone del mezzo, sarebbe riuscito a sottrarsi alla sorveglianza e a dileguarsi tra le strade vicine, facendo perdere le proprie tracce.

 

L'ipotesi: malore simulato

Sulla vicenda è intervenuto il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE). Secondo il segretario generale Donato Capece, tutto lascia pensare che il detenuto abbia simulato un malore per ottenere il trasferimento fuori dal carcere.

«Sono in corso gli accertamenti del caso - afferma Capece - ma l'episodio appare emblematico dei rischi connessi ai ricoveri e alle traduzioni dei detenuti presso le strutture sanitarie esterne».

 

"Servono più tutele per la Polizia penitenziaria"

Il SAPPE sottolinea come episodi di questo tipo mettano ulteriormente sotto pressione gli organici della Polizia penitenziaria, già alle prese con una cronica carenza di personale.

Il sindacato evidenzia che il continuo ricorso a visite specialistiche, ricoveri e accertamenti sanitari fuori dagli istituti penitenziari comporta l'impiego di numerosi agenti per le scorte, sottraendoli ai servizi interni delle carceri.

Per questo il SAPPE torna a chiedere una riflessione sull'organizzazione dell'assistenza sanitaria ai detenuti, ribadendo la necessità di individuare soluzioni che garantiscano contemporaneamente il diritto alla salute e adeguati livelli di sicurezza, evitando di gravare ulteriormente sul sistema penitenziario.

La posizione del detenuto è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria, che dovrà valutare anche le responsabilità legate all'evasione. Restano inoltre da chiarire nel dettaglio le modalità con cui l'uomo è riuscito a eludere la vigilanza durante il trasferimento all'ospedale.



Cronaca | 2026-07-12 15:52:00
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