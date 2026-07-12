Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
12/07/2026 21:55:00

Doppia scossa di terremoto al largo della Sicilia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-07-2026/1783886199-0-doppia-scossa-di-terremoto-al-largo-della-sicilia.jpg

Due scosse di terremoto hanno interessato il tratto di mare della costa siciliana nord-orientale, davanti a Messina, nel pomeriggio di oggi, domenica 12 luglio. La più forte, di magnitudo 2.9, si è verificata alle 19:29 a una profondità di 8 km.


In precedenza, alle 16:40, un altro movimento sismico di magnitudo 2 aveva già interessato la stessa area, con ipocentro localizzato a 9 km di profondità.



Cronaca | 2026-07-12 21:55:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-07-2026/1783886199-0-doppia-scossa-di-terremoto-al-largo-della-sicilia.jpg

Doppia scossa di terremoto al largo della Sicilia

Due scosse di terremoto hanno interessato il tratto di mare della costa siciliana nord-orientale, davanti a Messina, nel pomeriggio di oggi, domenica 12 luglio. La più forte, di magnitudo 2.9, si è verificata alle 19:29 a una...







Native | 10/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-07-2026/1783688209-0-tagli-ai-caf-una-scelta-che-indebolisce-un-presidio-di-legalita-e-prossimita-per-i-cittadini.jpg

Tagli ai CAF, una scelta che indebolisce un presidio di legalità e...

Native | 09/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783495013-0-liberty-lines-maggiore-capacita-per-le-egadi-offerta-potenziata-per-l-estate-2026.jpg

Liberty Lines, maggiore capacità per le Egadi: offerta potenziata...

Native | 08/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783505572-0-automondo-kia-porta-alle-egadi-il-nuovo-pv5-elettrico-per-l-area-marina-protetta.jpg

Automondo Kia porta alle Egadi il nuovo PV5 elettrico per l’Area...