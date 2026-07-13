Buongiorno24 del 13 Luglio 2026

13/07/2026 09:12:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare e approfondire i fatti più importanti di questo lunedì 13 luglio.

Apriamo con la cronaca giudiziaria. La Corte di Cassazione ha reso definitive quasi tutte le condanne del processo alla cosiddetta "Trapani bene", confermando l'impianto dell'inchiesta sul traffico di cocaina e hashish che aveva coinvolto professionisti e imprenditori del Trapanese. Solo due posizioni torneranno davanti alla Corte d'Appello: quella di Crispino Erice e quella di Annibale Baiata, limitatamente alla rideterminazione della pena.

Sempre sul fronte della lotta alla mafia parleremo della condanna definitiva a sei anni per Andrea Bonafede, l'operaio di Campobello di Mazara che favorì la latitanza di Matteo Messina Denaro. La Cassazione ha escluso l'accusa di associazione mafiosa, confermando invece quella di favoreggiamento. Nei mesi scorsi Tp24 aveva raccontato anche la sentenza definitiva nei confronti del geometra Andrea Bonafede, che prestò la propria identità al boss: Messina Denaro, definitiva la condanna a 14 anni per Andrea Bonafede.

Ci occuperemo poi del carcere "Pietro Cerulli" di Trapani. È stata una giornata intensa: prima il tentativo, sventato dalla Polizia Penitenziaria, di introdurre cellulari e sostanze stupefacenti all'interno dell'istituto; poi la fuga di un detenuto durante il trasferimento al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate e la sua cattura poche ore dopo. Una vicenda che riaccende il dibattito sulle condizioni operative del personale penitenziario.

Ampio spazio anche ai controlli del NAS nel centro storico di Trapani. Quattro locali sono stati sequestrati, oltre un quintale di alimenti è stato avviato alla distruzione e sono state elevate sanzioni amministrative per 14 mila euro. Un'attività che si inserisce nella costante azione di controllo sulla sicurezza alimentare già raccontata da Tp24 nei mesi scorsi: Lavoro nero e irregolarità sanitarie: sospeso dai Nas un ristorante del Trapanese.

L'emergenza della settimana sarà però il caldo. Da mercoledì la Sicilia sarà investita dalla prima grande ondata africana dell'estate, con temperature che nel Trapanese potranno raggiungere i 43-44 gradi. Un'ondata di calore che preoccupa non solo per gli effetti sulla salute, ma anche per l'agricoltura e per il rischio incendi.

Parleremo anche della nuova contaminazione della rete idrica a Trapani, segnalata in un condominio di via Nicolò Fabrizi, episodio che riporta al centro dell'attenzione le criticità della rete cittadina.

Ci sposteremo poi nel centro storico del capoluogo, dove riparte il cantiere di Palazzo Lucatelli, uno degli interventi di recupero più attesi degli ultimi anni. Una vicenda che Tp24 segue da tempo: Trapani, centro storico: Palazzo Lucatelli a pezzi, altri soldi per la sicurezza.

Da Mazara del Vallo arriverà invece un focus sulla crisi della pesca: la flotta peschereccia è passata dagli oltre 350 motopesca degli anni Novanta agli attuali 80, con pesanti ricadute economiche e occupazionali.

Infine ci collegheremo idealmente con Palermo, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà all'inaugurazione dell'esposizione della Fiat Croma di Giovanni Falcone al Museo del Presente. Una visita anticipata rispetto al programma iniziale e accompagnata dalla scelta dell'autista sopravvissuto Giuseppe Costanza di non partecipare alla cerimonia. Tp24 aveva anticipato la visita della premier nei giorni scorsi: Giorgia Meloni anticipa la visita a Palermo per vedere la Croma di Falcone.

Buongiorno24 è in diretta ogni mattina su Tp24.it, sui canali social di Tp24 e su Rmc 101: quindici minuti per capire i fatti, andare oltre i titoli e iniziare la giornata con un'informazione chiara e approfondita.



