Caldo africano, scatta l'allerta nel Trapanese: da domani temperature roventi e rischio incendi
La Protezione Civile annuncia la prima vera ondata di calore dell'estate. Appello ai cittadini: evitare le ore più calde, proteggere anziani e persone fragili.
Con l'estate che entra nel vivo, arriva anche la prima vera ondata di calore sulla provincia di Trapani. Da domani, mercoledì 15 luglio, sono previste temperature molto elevate che segneranno l'inizio di una fase di caldo intenso destinata a interessare inizialmente il Trapanese.
L'avviso arriva dalla Protezione Civile Regionale, che invita amministrazioni e cittadini ad adottare tutte le precauzioni necessarie per limitare i rischi legati alle alte temperature.
Le raccomandazioni
L'invito è quello di evitare, per quanto possibile, la permanenza all'aperto nelle ore centrali della giornata e di sospendere le attività lavorative o ricreative più impegnative sotto il sole, soprattutto nelle fasce orarie più calde.
Particolare attenzione viene rivolta alle persone più vulnerabili: anziani, soggetti affetti da patologie croniche, donne in gravidanza, neonati e persone allettate dovrebbero trascorrere le ore più calde in ambienti freschi o climatizzati, mantenendosi adeguatamente idratati.
Attenzione anche agli incendi
L'ondata di calore aumenta anche il rischio di incendi. Per questo motivo la Protezione Civile raccomanda di mettere in sicurezza materiali infiammabili, attrezzature e mezzi, evitando qualsiasi comportamento che possa favorire l'innesco di roghi, soprattutto nelle aree di campagna e nelle zone boschive.
I numeri utili
In caso di emergenza o necessità sono attivi i seguenti numeri:
- 112 – Numero unico di emergenza;
- 115 oppure 1515 – Segnalazione incendi;
- 1500 – Numero dedicato alle ondate di calore.
Secondo le previsioni, quella in arrivo potrebbe essere soltanto la prima di una serie di ondate di caldo intenso destinate a interessare la Sicilia nelle prossime settimane, con temperature che localmente potrebbero superare i 40 gradi.
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