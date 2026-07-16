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» Meteo
16/07/2026 07:53:00

Caldo in Sicilia, il peggio deve arrivare. Oggi temperature record

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/caldo-in-sicilia-il-peggio-deve-arrivare-oggi-temperature-record-450.jpg

La Sicilia entra nelle ore più difficili dell’estate. L’anticiclone africano domina senza rivali e porta sull’Isola una giornata di sole pieno e temperature già molto elevate, con valori che in diverse zone risultano tra i più alti di questa stagione.

 

Cieli sereni ovunque, assenza totale di piogge e venti deboli: condizioni perfette per il caldo, che oggi farà segnare massime oltre i 37-38 gradi in molte aree interne, mentre lungo le coste si resterà attorno ai 30-34 gradi, ma con un’afa sempre più pesante.

A Palermo scatta il bollino rosso per le ondate di calore: qui il problema non sarà solo la temperatura, ma soprattutto l’umidità e la scarsa ventilazione, che renderanno il caldo difficile da sopportare anche di notte.

Il picco deve ancora arrivare

Se oggi è una giornata “rovente”, il peggio deve ancora arrivare. Tra venerdì e il weekend l’ondata di caldo entrerà nella sua fase più intensa.

Le temperature potranno salire ulteriormente fino a 41-43 gradi nelle zone interne – tra Nisseno, Ennese e Agrigentino – con valori estremi che in alcune aree potrebbero avvicinarsi ai 44-45 gradi. Anche il resto dell’Isola resterà su livelli molto elevati, con caldo diffuso e persistente.

 

Afa e notti tropicali

Lungo le coste il mare mitigherà solo in parte le massime, ma l’umidità renderà il clima più opprimente. Le notti diventeranno sempre più calde, con temperature che faticheranno a scendere e una sensazione di afa costante.

Il disagio sarà elevato soprattutto nelle ore centrali della giornata e durante la notte, quando il corpo non riuscirà a recuperare dal caldo accumulato.

Rischio incendi e massima attenzione

Il caldo estremo aumenta anche il rischio incendi: diverse province sono già in allerta rossa, mentre nel resto dell’Isola il livello resta comunque alto.

Le autorità invitano alla massima prudenza, evitando comportamenti che possano innescare incendi e prestando particolare attenzione alle persone più fragili.

 

Quando arriva una tregua

Una possibile attenuazione è attesa solo tra domenica e l’inizio della prossima settimana, quando le temperature potrebbero iniziare lentamente a scendere. Fino ad allora, la Sicilia resterà tra le zone più calde d’Italia.









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