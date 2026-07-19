Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Lavoro
19/07/2026 10:00:00

Caldo estremo, la Feneal Uil Trapani: "Stop ai cantieri nelle ore più calde"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-07-2026/1784447168-0-caldo-estremo-la-feneal-uil-trapani-stop-ai-cantieri-nelle-ore-piu-calde.jpg

Con l'ondata di caldo che sta investendo la Sicilia, la Feneal Uil Trapani richiama le imprese edili al rispetto rigoroso dell'ordinanza regionale che vieta il lavoro all'aperto nelle ore più calde della giornata. Il sindacato chiede che le disposizioni vengano applicate senza eccezioni per tutelare la salute dei lavoratori.

«Nei cantieri non si può e non si deve scherzare con la pelle dei lavoratori – afferma il segretario generale Giuseppe Tumbarello –. Chiediamo a tutte le aziende del settore edile del Trapanese di applicare con il massimo scrupolo e senza alcuna deroga l'ordinanza firmata dal presidente della Regione Renato Schifani».

 

«Riorganizzare i turni e garantire pause e acqua»

Secondo la Feneal Uil, le elevate temperature aumentano in modo significativo il rischio di colpi di calore per chi lavora all'aperto. Per questo il sindacato invita le imprese a riorganizzare gli orari di lavoro, anticipando o posticipando le attività, e ad assicurare ai dipendenti acqua fresca, aree d'ombra e pause adeguate.

«La prevenzione – aggiunge Tumbarello – non può essere considerata un costo o un rallentamento burocratico, ma un obbligo a tutela della vita umana».

 

La richiesta di un protocollo regionale

Il sindacato richiama anche l'iniziativa promossa da Uil Sicilia, insieme a Cgil e Cisl, che nei giorni scorsi hanno chiesto alla Presidenza della Regione e all'Assessorato al Lavoro l'apertura di un confronto per definire un protocollo regionale sullo stress termico.

Secondo la Feneal Uil Trapani, l'ordinanza rappresenta un passo importante, ma da sola non basta se non è accompagnata da controlli efficaci e da un piano strutturato per affrontare le conseguenze delle temperature estreme nei luoghi di lavoro.

 

«Più controlli e sanzioni»

«La prevenzione e la sicurezza – conclude Tumbarello – non possono essere affidate soltanto alla buona volontà delle imprese. Serve un sistema pubblico capace di sostenere le aziende che rispettano le regole e di sanzionare severamente chi le viola».

La Feneal Uil Trapani chiede infine alla Regione di accelerare il percorso per la definizione del protocollo sullo stress termico e invita gli organi di vigilanza a intensificare i controlli nei cantieri durante questo periodo caratterizzato da temperature eccezionalmente elevate.









Native | 17/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-07-2026/1783515747-0-da-marsala-al-set-di-the-odyssey-la-dgr-multiservice-a-favignana.jpg

Da Marsala al set di "The Odyssey": la DGR Multiservice a...

Native | 17/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/1784200674-0-giovanni-luca-morra-trapani-shipyard-tra-mezzi-veloci-offshore-e-innovazione.png

Giovanni Luca Morra: Trapani Shipyard tra mezzi veloci, offshore e...

Native | 16/07/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/02-07-2026/1782991058-0-bracciali-dodo-uomo-in-titanio-modelli-e-idee-regalo.png

Bracciali DoDo uomo in titanio: modelli e idee regalo